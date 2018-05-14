HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay’ın boğa etkisiyle sahip olduklarımız ve yapacaklarımızın üzerine düşünerek başlayabiliriz. Önemli fikirler ve düşünceler önem kazanırken uygulamalarımız için salı günü oluşacak yeniayı beklememiz faydamıza olabilir. Bu yeniay, parasal konular, zevklerimiz, sahip olduğumuz her şeyle ilgili yeni kararları devreye sokacak.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız anlayışlı, alçakgönüllü, başarılı, kolay tatmin sağlayan, onurlu bir kişiliğiniz var. Oldukça şanslısınız ve bu şansınızı hayatınız boyunca ihtiyacı olan insanlar için kullanacaksınız. Değişik yerler görme, suya yakın yerlerde yaşama ve deniz yolculukları yapma ihtimaliniz çok yüksek.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanıza kafanızda yarım kalan çözümlerle, konuşmalarla başlayabilirsiniz. Zevklerinizi, size keyif veren konuları düşünecek ve yeni kararlar almaya hazır olacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli gelişmelerle haftanız başlıyor. Hayatınıza dair uygulamak istediğiniz birçok alan olabilir. Kafanızdaki planları uygulamak için yarın oluşacak yeniayı beklemelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız geçmişte kafanıza takılan belki de şimdiye kadar ciddiye almadığınız ama artık fark ettiğiniz konularla başlıyor. İşlerinizi düzene koymak için istek duyacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta fikirleriniz, idealleriniz, vizyonunuz önem kazanıyor. Arkadaşlarınızla yapılacak konuşmalar harekete geçme ve işlerinizi toparlama ihtiyacınızı hızlandırabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer ve iş alanlarınızda konuşmalarınız artarken bu hafta başında sorumluluklarınız size kolay gelecek ve hemen halledeceksiniz. Bu aralar kafanızda bir sürü fikriniz olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinize yönelik adımlarınız hızlanırken, değişik insanlardan görüş ve fikir elde edinebilirsiniz. Sadece bu fikirleri uygulamaya geçirmeden önce üzerinde birkaç gün düşünün.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanız ortak parasal alanlarda yapılacak konuşmalarla başlayabilir. Önemli kararlar alabilirsiniz. Yalnız bu kararları yarın oluşacak yeniaydan sonra yapmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta sizin için önemli haftalardan bir tanesi. Özel hayatınız ve ilişkileriniz için verilecek önemli kararlar öne çıkabilir. Değişim rüzgârını üzerinizde hissediyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşiniz, gücünüz, hafta başı yapılması gereken günlük işleriniz üzerine bir plana ihtiyacınız olabilir. Bu dönemde sağlığınıza da gereken özeni göstermeyi unutmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata bakış açınızın geliştiği bir dönem. Önemli konuşmalar devreye girerken atmanız gereken adımlar varsa yarın oluşacak yeniayı beklemeye özen gösterin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda konuşmalarınız artarken, sevdiklerinize yardımcı olmak için kolları sıvayacaksınız. Verilmesi gereken önemli kararlarınızda düşünmeden hareket etmeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime yönelik işlerinizde bazı düşünceleriniz bu haftabaşı öne çıkabilir. Yakın çevrenizin hayatındaki önemli kararlarda sizler de onların yanında yer alacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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