BAŞINIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Mars-Neptün olumlu açısıyla yaratıcı ve sanatsal etkilerle hareket edebiliriz. Başkalarını düşünerek adım atacak, faydalı enerjilerle dolu olacağız. 1 hafta boyunca etkili olacak Jüpiter- Plüton olumlu açısıyla şansımızı ve gücümüzü etkin bir şekilde ortaya koyabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sezgilerinizin size göstereceği yoldan ayrılmayın. Önemli parasal girişimlerinize anlayışla yaklaşacaksınız. Yapacaklarınızı önemseyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki kararlarınızda destekleneceksiniz. Sosyal çevrenizden alacağınız yardımlarla gelecek planlarınızı uygulamaya koyabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş veya para alanlarınızda işler tam istediğiniz gibi ilerleyebilir. Diğer insanlara işle ilgili konularda edeceğiniz yardımlar herkesin hoşuna gidebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizin akrabalarıyla ilişkileriniz sizi harekete geçirebilir. Sevdiğiniz kişiye yol gösterebilir, deneyimlerinizden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, insanlara yardım edeceksiniz. Aile hayatınız için yapacaklarınızla sevdiklerinize yol gösterebilirsiniz. Farklı konulara ilginiz yüksek olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal harcamalarınızda sevdiğinizden hiçbir şeyi esirgemeyeceksiniz. Aşk veya yaratıcılıkla ilgili konularda çevrenize yol gösterebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi ilişkilerinizde yaratıcı, fedakâr, anlayışlı etkilerle yolunuza devam edebilirsiniz. Çevrenize hayata bakışınızla ilgili önemli bilgiler aktaracaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde sözünüz dinlenecek. Çevrenizdeki insanlara yardım edecek, onlara yol göstermekten büyük mutluluk duyacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda ailenize yardımlarınız yüksek olabilir. Hayatı daha derinden algılamanız kişisel zenginliğinizi ve sahip olduklarınızı çoğaltabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenize anlayışla yaklaşacaksınız. Bugün insanlar sizin söylediklerinizi ve yaptıklarınızı uygulamaya meyilli olacak. Onları derinden etkileyeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş alanlarınızda insanlara yol gösterebilir ve deneyimlerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Bu aralar özellikle kısa planlarda hızınıza kimse yetişemiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızı düşünerek adımlar atacaksınız. Kendinizi geliştirdiğiniz noktalarda etrafınıza ve çevrenize yön vereceğiniz bir dönem içindesiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER