BAŞINIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, her zamanki günlük rutinlerimizin dışında hareket etme eğiliminde olabiliriz. Bazı durumlarda sinirli ve kışkırtıcı tavırlar içinde olmamaya özen göstermemiz gerekebilir.
Bildiğimizi okumaktan ve sabit fikirlilikten kaçınalım, insanları dinlemeden tavır almayalım. Gün içinde beynimiz biraz huzursuz olabilir. Aklımızı karıştıran durumlar ve olaylar söz konusu olsa da kafamız çözüme yönelik çalışacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ödemelerinizi halletmeye çalışın. Gün içinde farklı yerlerde bulunabilirsiniz. Bazı davranışlarınız iş alanlarınızda zorlanmanıza neden olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, dış ortamlarda bulunacaksanız sinirli davranmamaya özen göstermelisiniz. Kendinizi daha çok yapmanız gerekenlere verebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tamamlamanız gereken işleriniz için harekete geçebilirsiniz. Harcama yaparken dikkatli olun. Maddi konulara mantıkla yaklaşmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insana kolay tepki verebilirsiniz. Etrafınıza duygusal olarak mesafeli davranmayı tercih edeceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yapılması gerekenleri halledin. Dış ortamlarda sinirli tavırlarınız ön planda olabilir. Her şeyi daha sakin halletmelisiniz
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk konuşmalarınız ön planda olacak. Sevdiğiniz kişiyle inatlaşmazsanız her şey çok güzel olabilir. Aranızdaki gerilimleri kontrol edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sinirli davranışlar içinde olabilirsiniz. Bugün biraz dinlenin ve aile hayatınızda halledilmesi gerekenlere odaklanın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlarla konuşmalarınıza dikkat edin. İşlerinizdeki değişimler iletişiminizi zorlayabilir. Çevrenize sinirle tepki vermeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlence hayatınıza yapacağınız harcamalar sonradan sinirinizi bozabilir. Maddi konulara vereceğiniz tepkileri çok iyi kontrol etmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınız ve çevreniz aktifken hayata farklı gözlerle bakacaksınız. Ailenizdeki insanlara karşı sinirli olmamaya özen göstermelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar çok düşünüyor ve devamlı üretiyorsunuz. Rahatsız edilmek istemiyor olabilirsiniz. Yakın çevrenize karşı daha anlayışlı olun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızdaki parasal değişimler sizi sinirli kılıyor. Tepkilerinizi kontrol etmelisiniz. Bugün, hayatınızda değişiklikler yapmaktan hoşlanabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.