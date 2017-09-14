BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün, hayat bize çeşitli fırsatlar sunacak. Bol bol gezip dolaşabiliriz. Romantizm, alışveriş ve para ilişkilerinde çeşitli şanslar ve fırsatlarla karşılaşabiliriz. Kurmuş olduğumuz ya da kuracağımız doğru ilişkiler, gelecek planlarımızı hızlandırabilir. Kadınlardan şanslar ve faydalar görebiliriz. Gün içinde dilediklerimize çok iyi odaklanalım, kuracağımız ilişkilerle isteklerimiz kolayca gerçekleşebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel hayatınızda kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda diledikleriniz, ilişkilerinizle karşınıza gelebilir. Çocuk, aşk ve mutluluk dilekleriniz bu alanlarda gerçekleşebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda keyfinize diyecek olmayabilir. Sağlığınızla ilgili konuları düzene oturtabilirsiniz. Ev, yuva ve aile alanlarınızda dilekleriniz gerçekleşebilir. İletişiminizi içten ve samimi tutun.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda ailenize yönelik harcamalarınız artarken, yakın çevre ilişkilerinizi keyfinizi artıracak şekilde kullanabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde dilekleriniz gerçekleşebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızı yönlendirmekte biraz zorlanabilirsiniz. Parasal konularda hayat karşınıza güzel seçenekler çıkarabilir. Hayattan alacağınız keyfi artıracak dileklerde bulunacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel alanda isteklerinizi gerçekleştirecek güzel fırsatlar ayağınıza gelebilir. Yakın çevre ilişkileriniz güzelleşirken hayatı farklı gözlerle göreceksiniz. Parasal konulara şüpheyle yaklaşmayın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göreceğiniz parasal şanslar ve destekler yüzünüzü güldürebilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir işin sonucunu alabilirsiniz. Hem maddi hem de geleceğe yönelik işleriniz için kapılar size açık.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal çevrenizdeki kadınlardan ve onların ilişkilerinden güzel faydalar sağlayabilirsiniz. Hayatın size birçok açıdan göz kırpması gelecek planlarınızın hızlanmasına neden olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum önünde kuracağınız ilişkiler yapacaklarınızı olumlu yönde etkileyecek. Güçlü insanlardan ve beklenmedik yerlerden şanslarınız olacak. Bugün geleceğiniz için güzel dileklerde bulunmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize, eğitiminize, yabancılarla yapılacak olan işlerinize yönelik bugün, farklı sosyal çevrelerden gelecek şanslara kapınız açık olabilir. Olaylara mantıkla bakmanız gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda başkalarından göreceğiniz güzel destekler işlerinizi rahatlatabilir. Önemli şanslara sahip olacak, parasal konularda düşündüklerinizin karşınıza geldiğini göreceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak işlerinizde başka insanlardan alacağınız destekler, gelecek planlarınızın tıkır tıkır çalışmasına sebep olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insana yönelik dilekleriniz devreye girecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal destekler ve karşınıza gelen seçenekler hayatınızı güzelleştirebilir. İş hayatınızda veya sağlığınızla ilgili konularda bugün dileklerinizi iyi şekillendirin. Önemli ilişkiler kurabilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN