BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün yani bayramın birinci gününde oluşan Venüs-Uranüs dik açısıyla sıkılgan tavırlar içine girebiliriz. İlişkimizdeki sorunlar daha fazla görünür hale gelebilir. Alışılagelenden farklı bir tablo çizebilir ve zaman zaman davranışlarımızla karşı tarafı zorlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınız üzerinizde gerginlik yaratabilir. Sevdiğiniz insanla ve varsa çocuğunuzla anlaşmanız kolay olmayacak. Olaylara daha sakin tepkiler verin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinizde sabırsız ve isyankâr etkilere dikkat edin. Kafanıza göre davranmayın. Sevgilinize gösterdiğiniz toleransı ailenize de göstermelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizle ilişkilerinizde bozulmalar oluşabilir. Sabırsız ve inatçı davranabilir, bazı ilişkilerinizi yaklaşımlarınızla zedeleyebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kolay tepki verebilirsiniz. Gergin ortamlardan uzak durmalısınız. Kendi isteklerinizi ve yapacaklarınızı daha fazla önemseyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Toplum içinde kolay tepki vermeye ve sıkılmaya açık olabilirsiniz. Huzur bulmak ve sakinleşmek için aile ortamlarınıza daha çok vakit ayırın.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tatildeyseniz sıkılganlıklarınız ve tepkileriniz yüksek olabilir. İlişkilerinize dikkat edin. Tansiyonlu durumları körüklemekten kaçınmanız gerekiyor.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sıkılganlıklarınızı kontrol etmeli, parasal konuların moralinizi aşağıya çekmesine izin vermemelisiniz. Toplum içinde kendinizi önemseyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde olacağınız ortamlarda tepkilerinize ve konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz. Ortaya çıkan gerginlikleri gezerek üzerinizden atmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün bulunacağınız yerlerde her zamankinden farklı davranmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir, dikkatli olun!

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta, sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sıkılganlıklarınızı kontrol etmeye çalışın. Sosyal ortamlarınızdan destek alın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda ve sosyal çevre ilişkilerinizde davnanışlarınıza çok dikkat edin. Sağlığınızı düşünerek yemeiçme konusunda aşırıya kaçmayın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal çevre ilişkilerinizde sıkılgan tavırlar içine girebilirsiniz. Konuşmalarınızda yapıcı olmalısınız. Kazalara veya sakarlıklara dikkat edin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER