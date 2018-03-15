AY BİZE NELER FISILDIYOR?
ÖĞLE saatlerine kadar Ay boşlukta olacak. Önemli işlerimizi başlatmak yerine, tamamlanması gereken işlerimizi halletmeye çalışalım. Saat 13.11 itibarıyla Ay, Balık burcuna geçiyor. Duygusal enerjiler altına gireceğiz. Sabah saatlerindeki hareketlilik daha yumuşak bir enerjiye yerini bırakabilir. Kadersel etkiler altında olacağız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, kibar tavırlarınız ve iyi görünen yapınızla sosyal alanda çok başarılı adımlar atacaksınız. Zaman zaman sorumluluklar üstünüze gelebilir ve siz onlardan kaçma eğilimi gösterebilirsiniz. Bu sene, önemli bir tamamlanma sürecindesiniz. Adımlarınızı her şeyi iyice gözden geçirdikten sonra atmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda olup biten sosyal olaylar bir yandan sizi hareketlendirirken, diğer yandan yormuş olabilir. Ruhunuzun biraz huzura ihtiyacı var. Olaylara iyimserlikle yaklaşacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı gözden geçirdikçe ne kadar şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Biraz eğlenmeye ve arkadaşlarınızla vakit geçirmeye ihtiyacınız var. Bunun için fırsatlar yaratmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışma hayatınızda sizi mutlu eden gelişmeler yaşanacak. Bu aralar sadece sizi rahatlatacak ortamlara ihtiyacınız olabilir. Birkaç gün boyunca hareketli olacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar gezmeye ve eğlenceye düşkün olmanız bütçenizi zorlayabilir. Özel hayatınızdaki zorlanmaları sevdiğiniz, güvendiğiniz insanlarla bir arada olarak aşabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Davranışlarınızdaki değişimle huzuru bulmuş gibisiniz. Hayatı anlamlandırmaya çalıştığınız bu dönemde her şey size farklı görünebilir. Değişik yerler keşfedeceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinize odaklanacağınız birkaç gün sizi bekliyor. Geziler sevdiğiniz kişiyle ilişkinizi güçlendirebilir. İlişki içindeyken kendinizi de önemsemeyi ihmal etmemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düzene ihtiyacınız var. Her şeyi olduğu gibi yaşamak önem verdiğiniz konuları unutmanıza neden olabilir. Daha planlı adımlar atmalısınız. Özel ilişkilerinizden destek alabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı önem sırasına göre yeniden ele alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin istekleri önem kazanırken diğer yandan hareketlenmeye ihtiyacınız olabilir. Çabuk sıkılabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizle ve ailenizle olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Kafanızda birçok plan olabilir. Kararsızlıklarınızı yendiğiniz anda, önemli işleriniz için harekete geçebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin iletişim ayağını daha net tutarsanız daha sağlam adımlarla ilerlediğinizi göreceksiniz. Sosyal çevrenizden gelen fırsatları ve şansları iş alanlarınızda değerlendirmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hızlı bir şekilde yapılması gereken işlerinizi hallettikten sonra başka konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çevrenizle hoşunuza gidecek planlar yapabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda önemli açılımlar oluşacak. İş hayatınızda bazı zorlanmalarla karşılaşmanız mümkün. Bu dönemde takıntılı davranmamak size kazandırabilir. Biraz rahatlamalısınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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