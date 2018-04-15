BAŞINIZA NELER GELECEK?
Bu pazar günü itibarıyla iletişim gezegeni Merkür Koç burcunda düzeliyor.Yaklaşık 3 haftadan beri yaşadığımız iletişim sıkıntılarımız geride kalmaya başlıyor. Artık kafamız ve muhakeme gücümüz daha net çalışabilir. Önemli işlerimiz, fikir ve düşüncelerimiz için bugün ve sonrasında harekete geçebiliriz. Hafta başında oluşacak yeniay bizi her konuda destekleyecek.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; yaratıcı, yetenekli, organizasyon konusunda kabiliyetli, sorumlu ve herkesi düşünen bir insansınız. Pazarlama ve satış konusunda yeteneğiniz çok fazla. Hizmet ederek ve kendinizi ortaya koyarak mutlu oluyorsunuz. Bu sene, hayatınızda tekrar eden konuları istediğiniz sonuçlara bağlayabilirsiniz. Şanslısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pazar günü Merkür’ün düzelmesiyle beraber iletişimde ve iş alanlarınızda sıkıntı yaşadığınız durumları geride bırakmaya başlıyorsunuz. Kişisel girişimleriniz adına heyecan duysanız bile işlerinizi aceleye getirmeyin ve üzerinde biraz daha düşünün.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem maddi konularda, hem de özel hayatınızda yaşadığınız iletişim problemlerinin geride kaldığını görebilirsiniz. Yine de anlamlandıramadığınız birkaç konu üzerine eğilmek isteyebilirsiniz. Sakin olmalı, enerjinizi yükseltmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev, aile ve sosyal çevrenizde yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar geride kalmaya başlayacak. Sağlığınızla ilgili yaşadığınız olumsuzluklar geçerek güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Gelecek planlarınız adına heyecanınız bugünlerde yüksek olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle iletişiminizde ve yurtdışı bağlantılı konularda rahatlayacaksınız. Artık planlarınız için harekete geçebilirsiniz. Diğer yandan iş alanlarınızda kafanızda yaptığınız planları hafta başı itibarıyla devreye sokacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde ve sosyal çevrenizde yaşadığınız iletişim sıkıntılarınız oldukça azalacak. Bu pazar günü, dış etkenlere bağlı olarak kolay sinirlenmelere açık olabilirsiniz. Tepkilerinizin gününüzü mahvetmesine izin vermemeye dikkat etmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür sizin yönetici gezegeniniz olduğu için hem kişisel alanlarınızda, hem de kariyerinizde rahatlayacağınız bir dönem başlıyor. Maddi konularda artık planlarınız için rahat harekete geçebilirsiniz. Sert tepkilerden bu pazar günü uzak durun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Az tanıdığınız insanlarla yaşadığınız iletişim konusundaki aksilikler ve sıkıntılar geride kalmaya başlayacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Özel hayatınızda karar almak istiyorsanız birkaç gün daha beklemeniz size fayda sağlayabilir
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Merkür’ün düzelmesiyle beraber sosyal ortamlarda ve parasal işlerinizde sıkıntı yaşadığınız konuların geride kaldığını görmeye başlayacaksınız. İş alanında planlarınız olabilir, sabırsızlıktan kaçının, yakın çevrenize sert tepkiler vermeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde, ortak adımlarınızda, kariyerinizde yaşadığınız ilişki sorunlarının, aksiliklerin geride kaldığını göreceksiniz. Kişisel harcamalarınız hızlanırken, parasal konularda hırslarınız bugün sizi yönlendirebilir. Harcamalarınıza dikkat edin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlık, iş ve gelecek işlerinizde daha rahat ve hızla ilerlemeye başlayabilirsiniz. İletişim sıkıntılarınız da geride kalmaya başlayacak. Ayrıca kafanızda kararsızlık çektiğiniz bazı konuların bugün itibarıyla netleştiğini görebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem ortaklaşa kararlar aldığınız parasal konularda hem de özel hayatınızda yaşadığınız iletişim sıkıntılarınızda olumlu gelişmeler yaşanacak. İletişim alanında rahatlayacaksınız. Bazı fikirlerinizi de kolayca uygulamaya koyabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda rahatlıyorsunuz. Hem aile, hem de ikili ilişkilerinizde sorun yaşadığınız konular geride kalmaya başlıyor. Parasal açıdan yaşadığınız rahatsızlıklara vereceğiniz tepkileri bugün kontrol edin, harcamalardan kaçının.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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