HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Oğlak burcundayken işimize ve yapacaklarımıza odaklanarak giriş yapıyoruz. Önemli başlangıç ve girişimlerimiz için çarşamba günü öğlen saatlerinde oluşacak yeniayı bekleyelim ve sonrasında harekete geçelim.

Perşembe günü Venüs, Kova burcuna geçecek. İlişkilerimizde özgür, esnek ve sosyal yönlerimiz ortaya çıkabilir. Cumartesi günü Güneş’in de Kova burcuna geçmesiyle birlikte Kova burcunun zamanı başlayacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya kendinizi iş ortamlarınızda tedirgin hissederek başlayabilirsiniz. Mantık olarak doğru kararlar aldığınızın farkındasınız ama duygularınızda tatmin olamıyorsunuz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Melankolik yönleriniz ortaya çıkabilir. Bu hafta genel olarak iş ve kariyer alanlarınıza yoğunlaşacaksınız. İlginizi sizi yukarıya taşıyacak konulara kaydıracaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa elde edilen gelirlerde veya ortaklaşa harcama alanlarında her türlü önlemi almanıza rağmen kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Uzaklardan güzel haberleriniz var.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde tedirgin tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Duygusal olarak istediğiniz istikrarı sağlamanız zor görünüyor. Maddi konularda abartıya kaçmayın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya iş alanlarınızda üzerinde ısrarla duracağınız konularla başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken işleri tamamlayın. Sevdiğiniz insanın da sizin de enerjiniz yükselecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda fazla hassas davranmaya meyilli olabilirsiniz. İş hayatınızdaki güzel ilişkiler rahat bir nefes almanızı sağlayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya ailenize dayalı işlerinizde tamamlamanız gerekenlerle başlayabilirsiniz. Siz olayları kontrol etmeye çalıştıkça, zorlanmalar oluşabilir. Hayatınızdaki eğlenceyi artırın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim konularında kafanıza taktığınız detaylarla uğraşacaksınız. Güvensiz tavırlarınız olabilir. İşinizdeki güzel oluşumlar aile hayatınızda istediklerinizi yapmanızı sağlayacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Takıntılı davranmayın. Bu hafta itibarıyla yakın çevre ilişkileriniz ve temaslarınız devrede olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda kolay tepkiler vermeye yatkınsınız. Ortak maddi gelirler, parasal konularda fütursuz harcamaları beraberinde getirebilir. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kafanız belirli konulara takılacak ve olayları büyütmeye meyilli olacaksınız. Kişisel isteklerinize yoğunlaşmanıza çok az bir zaman kaldı.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi özellikle kalabalık ortamlarda güvensiz hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki güzel gelişmeler, kafanızdaki planları dile getirmenizi ve ortaya çıkarmanızı sağlayabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER