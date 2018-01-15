HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA Ay, Oğlak burcundayken işimize ve yapacaklarımıza odaklanarak giriş yapıyoruz. Önemli başlangıç ve girişimlerimiz için çarşamba günü öğlen saatlerinde oluşacak yeniayı bekleyelim ve sonrasında harekete geçelim.
Perşembe günü Venüs, Kova burcuna geçecek. İlişkilerimizde özgür, esnek ve sosyal yönlerimiz ortaya çıkabilir. Cumartesi günü Güneş’in de Kova burcuna geçmesiyle birlikte Kova burcunun zamanı başlayacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya kendinizi iş ortamlarınızda tedirgin hissederek başlayabilirsiniz. Mantık olarak doğru kararlar aldığınızın farkındasınız ama duygularınızda tatmin olamıyorsunuz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Melankolik yönleriniz ortaya çıkabilir. Bu hafta genel olarak iş ve kariyer alanlarınıza yoğunlaşacaksınız. İlginizi sizi yukarıya taşıyacak konulara kaydıracaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa elde edilen gelirlerde veya ortaklaşa harcama alanlarında her türlü önlemi almanıza rağmen kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. Uzaklardan güzel haberleriniz var.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde tedirgin tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Duygusal olarak istediğiniz istikrarı sağlamanız zor görünüyor. Maddi konularda abartıya kaçmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya iş alanlarınızda üzerinde ısrarla duracağınız konularla başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken işleri tamamlayın. Sevdiğiniz insanın da sizin de enerjiniz yükselecek.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda veya çocuklarınızla ilgili konularda fazla hassas davranmaya meyilli olabilirsiniz. İş hayatınızdaki güzel ilişkiler rahat bir nefes almanızı sağlayabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya ailenize dayalı işlerinizde tamamlamanız gerekenlerle başlayabilirsiniz. Siz olayları kontrol etmeye çalıştıkça, zorlanmalar oluşabilir. Hayatınızdaki eğlenceyi artırın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim konularında kafanıza taktığınız detaylarla uğraşacaksınız. Güvensiz tavırlarınız olabilir. İşinizdeki güzel oluşumlar aile hayatınızda istediklerinizi yapmanızı sağlayacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda duygusal olarak kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz. Takıntılı davranmayın. Bu hafta itibarıyla yakın çevre ilişkileriniz ve temaslarınız devrede olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda kolay tepkiler vermeye yatkınsınız. Ortak maddi gelirler, parasal konularda fütursuz harcamaları beraberinde getirebilir. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Kafanız belirli konulara takılacak ve olayları büyütmeye meyilli olacaksınız. Kişisel isteklerinize yoğunlaşmanıza çok az bir zaman kaldı.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi özellikle kalabalık ortamlarda güvensiz hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki güzel gelişmeler, kafanızdaki planları dile getirmenizi ve ortaya çıkarmanızı sağlayabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.