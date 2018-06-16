BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Gökyüzünde oluşan Merkür-Satürn olumsuz açısıyla, gün boyunca düşüncelerimizin desteklenmediği fikriyle hareket edebiliriz. Başkalarından destek almakta ve fikirlerimizi kabul ettirmekte zorlanabiliriz. Eleştiri mekanizmamızı keskin bir şekilde devreye sokabiliriz. Bu durum iletişimimizde sıkıntı ve sorunları karşımıza getirebilir.
Bugün doğduysanız, tatlı, melankolik, duygusal, denge sahibi ve yardımsever bir insansınız. Dostlarınız ve akrabalarınız sizin için çok önemli. Kalıcı dostluklar peşindesiniz. Bu sene, düşüncelerinizi ortaya koyarken çevrenizden destek almakta zorlanabilirsiniz. Eleştiriye açık olacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda bazı konuşmalarınızın desteklenmediğini görebilir, olumsuz bakış açısıyla hareket edebilirsiniz. Aşk hayatınızda duyguların gücünü es geçmeyin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle iletişiminizdeki bazı olumsuzluklar yüzünden bugün hayata karamsar yaklaşabilirsiniz. Ailevi ortamlarda anlayışlı ve sevgi dolu yönlerinizi göstereceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınıza dikkat edin. Parasal sorumluluklarınız size ağır gelebilir. Etrafınızda olup biten olayları anlayışla karşılayacak ve güzel organizasyonlar yapacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı düşüncelerinizin ve konuşmalarınızın desteklenmediğini görebilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durun. Sabah saatlerinde hayattan alacağınız keyif çok yüksek olacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşüncelerinizde keskin ve fazla net olabilirsiniz. Bu tutumunuz bazı iletişim sorunlarını hayatınıza taşıyabilir. İletişiminizde sakin olmaya özen göstermeniz gerekiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre ilişkilerinizde karamsar düşüncelerden uzak durun. Fikirlerinizde yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bugün, geçmişte yaşanmış bazı olayları kabul edebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirlerinizi ortaya koyarken bazı olumsuzluklar oluşabilir. Bu durum sizi karamsar kılabilir. Diğer yandan sizi destekleyen ve seven bir sürü insanın arkanızda durduğunu göreceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminizde sorunlar oluşabilir. Sorumluluklarınızın sizi bunaltmasına izin vermeyin. Kalabalık ortamlarda sevdiğiniz insanı yüceltip onunla birlikte keyfinizi artırabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınızın bütçenizle tutmaması sizi aşağıya çekebilir. Olumsuz düşüncelerden uzak durun. Bu bayramda tatildeyseniz kendinizi mutlu hissedebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Organize olan güçlü yapınızla harcamalarınızı ve yapacaklarınızı rahat halledebilirsiniz. Anlayış sizin anahtarınız olmalı.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olumsuz ve karamsar etkilerle hareket edebilirsiniz. Bugün, sizi zorlayan konulardan uzaklaşmalı ve sevdiğiniz insanla ilişkinizin üzerine daha fazla eğilmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve çocuğunuzla olan iletişiminizde moraliniz kolay bozulabilir. Olaylara geniş açıdan bakıp eleştirilere açık olabilirseniz bayramı daha rahat etkilerle geçirirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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