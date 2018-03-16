AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, Balık burcunda olacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Şeker hastaları bu birkaç güne çok dikkat etmeliler.
Genel olarak duygusal olacağımız bu süreçte partnerimizle vakit geçirmek, insanları anlamak, sevmek ve empati kurmak ön plana çıkabilir. Ay iyice kapandığından önemli işlerimiz varsa yarın oluşacak yeniay sonrasında yapmaya çalışalım. Bugün harekete geçmeyelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronlarınızdan göreceğiniz destek kafanızdaki planların hızlanmasına neden olacak. Fikirlerinizi ortalığa dökmek için sabırsız olmayın. Hayatı farklı yönlerinden ele alın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takım çalışmalarınızdaki fikirleriniz devreye girebilir. Düşüncelerinizin insanları etkilediğini fark edecek ve bugün bu yönünüzü ön plana çıkaracaksınız. Kendinizi çok zorlamayın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, farklı sosyal aktiviteler fazlasıyla ilginizi çekebilir. Maddi olarak kazandığınız müddetçe, iş hayatınızda yeni işlerin sorumluluğu altına girmekten korkmayacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun zamandır kafanızda oluşturduğunuz planları yapmak arzusundasınız. Ortaklaşa yapılacak işlerde ortağınızın gücünü hissedeceksiniz, Büyük adımlar için biraz bekleyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkularınızla hareket edeceksiniz. Aniden ortaya çıkacak bir seyahat sizi yerinizden oynatabilir. Para ödemeleriniz veya harcamalarınız varsa kafanız karışık olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanın sizden daha romantik olması hoşunuza gidiyor ama yeterince sorumluluk üstlenmemesi sizi çıldırtabilir. Fedakârlıklarda bulunmanız gerekebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Azıcık bir değişimle kendinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız. Biraz sağlığınıza çekidüzen verin ve kendinize yatırım yapın. İşinize daha istekle sarılmaya gayret etmeniz gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve eğlence hayatınızda kolay dağılmaya meyilli olacaksınız. Kendinizi geliştirirken, sevdiğiniz insanın hayatınıza kattığı anlamı ve değeri bugün daha iyi anlayacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar bir aktiviteden diğerine koşturuyor olabilirsiniz. Sıkılganlığınızı atlatmanın yolu buymuş gibi hissediyorsunuz. Bu kıpır kıpırlık farklı bir dönemin habercisi olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Oldukça yaratıcı etkileriniz var ama konsantre olmakta zorlanacaksınız. İletişiminizde dikkatli olun. Akşam saatlerinde alacağınız bazı haberler sizi zorlayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara karşı sabırsız ve sıkılgan tavırlarınızı kontrol etmelisiniz. Gelecek girişimlerinizi gözden geçirin ve hatalarınızı fark edin. Parasal işlerde dikkatli olun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki güçlü insanlar fikirlerinize önem verecek. Gerçeklerden uzaklaşmadan istediklerinizin üzerine gitmeli ve etrafınızdakilere bunu göstermelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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