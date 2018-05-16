BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, enerji alanlarımız değişiyor. Mars’ın Kova burcuna geçmesiyle birlikte özellikle sosyal çevremizle beraber atacağımız adımlar hızlanacak.
Özgürlük için mücadelelerimiz de artıyor. Bu dönemde toplumsal konularda fevri tepkilere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zira Mars-Uranüs dik açısı, başkaldırışlara ve isyanlara açık enerjiler altında olacağımızı gösteriyor. Karmaşalar yaşamaya açık olabiliriz. Depremler ve olumsuzluklar oluşabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, enerjinizi sosyal çevrenize harcayacaksınız. Takım çalışmalarıyla ve organizasyonlarla ilgilenmeniz gerekebilir. Parasal işlerinize vereceğiniz tepkilere dikkat edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum önü mücadeleleriniz artarken, önemli takım çalışmaları ilginizi çekebilir. Bugün, eşinizin ailesiyle bazı sürtüşmelere, sıkıntılara ve sorunlara açık olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi dış ortamlara, seyahatlere, yabancılarla yapılacak olan işlere ve yurtdışı kontaklarına harcayacaksınız. Önemli seyahatlerinizde bazı sorun ve sıkıntılar oluşabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tehlikeli yerlerden uzak durun. Parasal konularda çabuk tepki vermeye ve risk almaya yatkın olabilirsiniz. Bir arkadaşınızın başına zor bir durum gelebilir, ona yardım edin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizin hayatındaki mücadeleler artarken, siz de kendinizi bu koşturmaların içinde bulabilirsiniz. Aile ortamlarınızda sevdiğiniz insanla ters durumlar içine girmemeye çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınıza enerjinizi aktaracaksınız. Daha fazla çalışacak ve sürtüşmelere açık olacaksınız. İş ortamlarınızda, az tanıdığınız insanlarla olan bağlantılarınıza dikkat etmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşka, eğlenceye, sevgiye, çocuğunuza enerjinizi akıtmaya başlıyorsunuz. Spor yaparken dikkat edin. Bugün, sorunları gergin ve agresif yapınızla daha da tetikleyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi ailenize ve ev konularına harcayacaksınız. Ailenizdeki insanlarla sürtüşmelere hazırlıklı olmalısınız. Aile ortamlarınızda kazalara, tartışmalara ve sorunlara açıksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizi eylemlerinizle etkileyebilirsiniz. Bugün iş hayatınızda ve yakın çevre ilişkilerinizde çok dikkatli olun. Enerjinizi kontrollü kullanmaya özen göstermelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Teknolojik ürünlere harcamalarınız artabilir. Parasal konularda risk almaktan kaçının. Gün boyunca çok çabuk tepki vermeye ve sorunlar yaşamaya meyilli olacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Amaçlarınız ve yapacaklarınız doğrultusunda, özgürlüğünüzü düşünerek atacağınız adımlar hızlanıyor. Yakın çevrenizin yaşadığı sıkıntıların azaldığını görebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda birtakım yavaşlamalar oluşabilir. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizle olan bağlantılarınızda enerjinizi kontrol etmeye gayret gösterin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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