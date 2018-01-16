BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde gerçekleşen Jüpiter-Plüton olumlu açısıyla şansımızı etkin ve güçlü bir şekilde kullanabiliriz. Hayatımıza yön vermemiz gereken konularda destekleniyoruz.

Farkındalığımız, değişim ve dönüşüm gücümüz çok yüksek çalışacak. Çevremizdeki insanlara vereceğimiz bilgilerle hem onların hayatına, hem de kendi hayatımıza ışık tutabiliriz. Şansımız giderek yükseliyor, bunun tadını çıkaralım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal işleriniz üzerine eğileceksiniz. Çevrenizdeki insanlara yol gösterebilir, amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Önemli işleriniz için yarınki yeniayı bekleyin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek adımlarınızı iyi yönlendireceksiniz. İnsanlara vereceğiniz akıl ve destek hem onların hayatlarını hem de sizin yaşamınızı zenginleştirebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki şanslarınızı, parasal yönden çok iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz. İnsanlara göstereceğiniz yollar, onlar üzerindeki gücünüzü artırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın hayatında yeni açılımlar sağlayabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde dengeyi sağlayacağınız, güçlü adımlarla ilerleyeceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda yapılması gerekenler konusunda yöntemlerinizi oluşturabilirsiniz. Çevrenize yapılması gerekenler konusunda yol gösterebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel alanda elde edeceğiniz şansları, aşk hayatınızda etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili konularda otoritenizi konuşturacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal kazançlarınız ailenizin sizi dinlemesine, sizin söylediklerinizi uygulamasına neden olabilir. Sevdikleriniz üzerinde güçlü etkiler bırakacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal iletişimde insanları etkilemeyi başaracaksınız. Gücünüzü önemli işlerinizde göstereceksiniz. Kendinizin farkına varacağınız bir dönemdesiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Siz kendinize inandıkça, etrafınızdaki insanları da etkileyeceksiniz. Düşündüklerinizi başkalarına aktarmaktan ve hayata geçirmekten çekinmeyeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınız hızlanırken hayatın amacını keşfetmiş ve nasıl davranmanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Etrafa bırakacağınız izlenim çok iyi olacak.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda gizli destekler alacak, size zor gibi görünen olayların istediğiniz gibi çözüldüğünü göreceksiniz. Çevrenizdeki her şeyin fazlasıyla farkındasınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızda çevrenizden göreceğiniz destek yüksek olacak. İş alanlarınızda neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Düşündükleriniz karşınıza gelebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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Hande Kazanova

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