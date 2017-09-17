BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bu pazar, Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz fazlasıyla uyarılıyor. Bedenimizdeki enerjiyi tüketmemiz ve ekonomik kullanmamız gerek. Çocuklar ve gençlerle vakit geçirmek keyif verir. Ay aslan burcundayken saç bakımı, makyajla ilgili konularda başarılı sonuçlar almamız mümkün... Kendimizi ortaya koymamız daha kolay olacaktır. Kişisel isteklerimize odaklanabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle vakit geçirmek sizi mutlu edebilir. Sanata ve artistik oluşumlara dayalı işlerinizde rahat tavırlarınızla başarı sizin olacak. Hayatınıza yön verirken birçok alandan faydalanacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizin içinde olduğu şartların sizin hayatınızda da işinize yaradığını göreceksiniz. Birçok güzel gelişmeler içindesiniz. Yakın çevrenizdeki insanlar, birçok konuda sizi destekliyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, gezmek, dolaşmak, yakın çevrenizle hayatı paylaşmak ve sıkı bir iletişim içine girmek sizi rahatlatacak. Geleceğinize yatırım yaptığınız işlerinizi bugün devreye sokabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimdeki yakın akrabalarınızla konuşmalarınız hızlanabilir. Aile hayatınızda huzurunuz ve keyfiniz yerinde olurken, iş alanlarınızdaki değişimlerle iyi başedeceksiniz. Kontrolünüzü artırın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar sizin yaşam enerjinizden besleniyor. Bugün değişik kültürlere, insanlara ilginiz fazla olabilir, verdiğiniz kadarını, insanlardan almaya çalışın. Hayat sizi destekliyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yazı çizi işlerinin ön plana çıkacağı bugün, kendi sosyal çevrenizdeki insanlar size yeni fikirlerle gelebilirler. Onların fikirlerine sırtınızı dönmeyin. Her şeyi derinden incelemek isteyebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenize fikirlerini sorarken, düşüncelerinizi göz ardı etmemeye özen gösterin. Bugünlerde kendinizi güzelleştirmek için yola çıkabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki ilişkilerinizi dengeye sokabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirlerinizi iyi organize ederseniz, bugünü birçok açıdan oldukça verimli kılabilirsiniz. Yeni haftayla beraber göstereceğiniz performans yüksek çalışacak. Yalnız çalışacağınız işlerde iyi olacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinize bağlı olarak yeni gelen haftayla beraber seyahatleriniz, görüşme ve konuşmalarınız artabilir. Aşk hayatınızdan güzel destekler alıyorsunuz ama kafanız bazı konularda hâlâ karışık.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ortaklaşa harcamalar ve giderler üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ailenizden aldığınız güzel destek ve yardımlarla, önünüzü rahat görecek, korkularınızı geride bırakacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda romantik güzel etkiler yaşarken, diğer yandan da çabuk parlamaya meyillisiniz. Sevdiğinizle konuşmalarınız üzerine eğilebilir, problemlerinizi daha rahat halledebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz bugün, alacağınız haberlerle iş alanlarınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. Kafanızdaki planları hayata geçirmek için onay beklemekten vazgeçin.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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