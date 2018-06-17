AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Bedenimizdeki enerjiyi tüketmemiz gerekiyor. Tansiyon ve kalp problemi olanlar fazla yemekten kaçınmalı ve aşırı sıcaklardan kendilerini korumalılar. Beslenmemizde proteine ağırlık vermeliyiz. Her şeyi gösterişli yollardan yapmak isteyebilir ve fikirlerimizi ortaya koyarken fazlasıyla coşkulu olabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız duyarlı, çekici, sosyal, girişimci ve rahat bir insansınız. Girişimci yapınızla bulunduğunuz çevrelerde insanları etkilemeyi başarıyorsunuz. İyi bir plan yapmadan harekete geçmemeniz yararınıza olacak. Amaçlarınızı doğru ve gerçekçi bir şekilde belirlemelisiniz. Bu sene, aile hayatınıza öncelik vereceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişimlerin sizi dönüştürdüğünü fark edecek ve kendinizi yenileyeceksiniz. Diğer insanlardan aldığınız geri dönüşlere cevap vereceksiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi hareketlendirdiğini göreceksiniz. Keyifli bir gün sizi bekliyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar sizi hedeflerinize yaklaştırabilir. Bugün aile hayatınızdaki parasal kazançlar ya da aileniz için yapacağınız harcamalar ön plana çıkacak. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanız karışıksa size yol gösterecek bir süreçten geçtiğinizi bilin ve bu sürecin etkilerini gözlemleyin. Geliştirdiğiniz özel iletişimle her işi lehinize çevireceksiniz. Kıvrak zekânız sayesinde sorunların üstesinden gelmeyi başaracaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda yönünüzü iyi belirleyecek, size keyif veren oluşumların bir parçası olacaksınız. Stresli geçen birkaç günün ardından biraz rahatlamaya ve olumlu adımlar atmaya ihtiyacınız var. Bugün bunun için biçilmiş kaftan, tadını çıkarın!

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünceleriniz ve hisleriniz gerçek bilgi ve disiplinle birleşirse, ailevi konularda şansınız açık olacak. Maneviyatınızı geliştiren olaylar yaşayacaksınız. Sosyal çevrenizle beraber hareket edeceğiniz temposu yüksek bir gün sizi bekliyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın hayatındaki sorunlar, iyi bir iletişim sonucunda alınacak bazı kararlarla çözüme ulaşabilir. Yakın çevrenizdeki herkesin size yardım ettiğini göreceksiniz. Şans sizden yana olacak. İleriye yönelik planlar yapmaya çalışın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konulardaki esnek adımlar mucizevi etkiler yaratabilir. Fazla harcama yapmaya meyillisiniz. Yaşadığınız olayları gözden geçirmek istiyorsunuz. Kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız olsa da buna fırsat yaratamayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yaratıcılığınız göz dolduracak. Hayatınız için atacağınız önemli adımlarda üretkenlikle yol alabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda vakit geçirmek sizi mutlu edebilir. Gerginlikleriniz azalacak, kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hiçbir şeyi yalnız başınıza yapmak istemeyebilirsiniz. Ummadığınız yerlerde kendinizi çok şanslı ve kısmetli hissedebilirsiniz. Gerçek gücünüzü insanlara göstermekten korkmayın. Uzaklardan sizi çok mutlu edecek haberler alacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü iletişiminizi yaratıcılığınızla desteklediğinizde hayatı başka gözlerle görebilirsiniz. Kendinizi, çevreniz ve etrafınızdaki kişiler konusunda oldukça şanslı hissedebilirsiniz. Amacınıza hizmet eden konuların peşinden gitmekten çekinmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın hayatınızdaki yerini hissedeceksiniz. Beraber yapılacak planlar oldukça eğlenceli ve farklı bir gün geçirmenize neden olabilir. Bir süredir yaşadığınız olumsuzlukları algınızı başka yöne çevirerek rahatlıkla aşabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşınıza çıkacak fırsatları çok iyi değerlendirmelisiniz. Değişime kulak verin ve esnekliğinizi gösterin. Yapılması gereken işlerinizi ertelemenin zamanı değil. Haftaya dinç başlamak için bugünü verimli kullanmanız gerekiyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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