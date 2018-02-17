AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN gökyüzünde oluşan etkilerle enerjimizi düzgün ve rahat kullanamayabiliriz. Sağlığımıza özen göstermeli, özellikle alerjilere, yemek intoleransına, zehirlenmelere ve ateşli enfeksiyonel hastalıklara karşı çok dikkatli olmalıyız. Enerjimiz doğru çalışmadığı için yanlış yönlendirilmelere, aldanmaya veya aldatılmaya açık olacağız. Bu nedenle özellikle iletişime dayalı işlerimizde gözlerimizi dört açarak hareket etmeli ve temkinli davranarak yol almalıyız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza geri plandan etki eden insanların girişimleriniz konusunda sizi yanıltmasına izin vermeyin. Seyahatlerde veya dış ortamlarda bağışıklık sisteminizi güçlü tutun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda parasal konulara dikkat edin, kolay kandırılmaya açık olabilirsiniz. Yaşayacağınız olaylara mantıkla ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kalabalık yerlerde, sevdiğiniz insanla bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya gayret edin. Bu aralar duygusal olarak bazı fedakârlıklara açıksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınıza dikkat edin. Enerjiniz düşük çalışacak, alerjilere, zehirlenmelere ve ateşli hastalıklara açık olabilirsiniz. Olaylara çok fazla takılmamaya gayret etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Riskli insanlardan ve konumlardan kaçınmalısınız. Kolaylıkla aldatılabilir veya aldanabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın fikirlerine kulak vermek yararınıza olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızdaki girişimlerde sevdiğiniz insandan yana bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Enerjinizi doğru bir şekilde kullanamayabilirsiniz. Yanlış yönlendirilmelere dikkat edin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, çabuk olmanız gereken noktalarda zorlanabilirsiniz. Yakınlarınızın sağlığıyla ilgili konu ve olaylar öne çıkabilir. Yeme-içme isteğinizi kontrol etmeniz gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcama yaparken biraz daha dikkatli olun. Lükse olan düşkünlüğünüzün artacağı bir dönemden geçiyorsunuz. Parasal konularda yanılma etkisine karşı dikkatli olun.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel girişimleriniz aile hayatınızda bazı insanları hayal kırıklığına uğratmanıza neden olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Ailenize karşı dürüstlüğü elden bırakmayın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar sizi önemli konularda yanıltabilirler. Kayıp yaşamak istemiyorsanız gözünüzü dört açmalısınız. Maddi konularda fikirlerinizi etrafınızla paylaşabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde önemli adımlarınızda parasal yönden kafanız net olmayabilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Hayatınıza yön verirken, kişisel istekleriniz önemli olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık yerlerde sağlığınıza dikkat edin. Bazı noktalarda enerjiniz doğru çalışmayabilir. Önemli girişimlerden uzak durun. Aldığınız kararları hemen bozabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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