HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya Ay, Başak burcundayken, yapılması gereken işlerimizin üzerine eğilerek başlıyoruz. Bu hafta başı ilişkilerimizde heyecan ve farklılık yaşamak hoşumuza gidebilir. Çarşamba günü yanılgılara çok dikkat edelim. Sabah saatlerinde oluşan yeniayla birlikte hayatımız yenilenecek. Cuma günü Terazi burcunun özellikleri ön plana çıkmaya başlayacak. Hafta sonu enerjimizi iyi ve yerinde kullanmaya özen göstermeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda sıra dışı, renkli ve farklı bir gün sizi bekliyor. Yaratıcılığa dayalı işlerinizde esnekliğiniz tam olacak. İletişime girdiğiniz insanlar size birçok konuda şans getirebilirler.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki değişimleri kolay karşılayacaksınız. Her zamankinden daha hızlı, beklenmedik ve farklı bir gün olabilir. Parasal bir alışverişiniz olacaksa kendinizi iyi hissedeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle güzel ilişkileriniz sayesinde planladığınızdan daha farklı bir gün geçirmeniz mümkün. Bir arada olacağınız insanlarla öğle vakitlerinde keyfinizi artırabilir, planlar yapabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda, parasal konularda şanslı etkilere sahip olacaksınız. Farklı ilişkiler ve olaylar, beklediğinizden daha fazla para kazanmanıza veya parasal bağlantılar içine girmenize neden olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatteyseniz, oldukça farklı ve sıra dışı bir gün sizi bekliyor. Diğer alanlarda da bu etkiyi üzerinizde hissedebilirsiniz. Kendinize baktığınız ve güzelleşmeye çalıştığınız bir dönem içindesiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gizemli konu ve olaylar ilginizi çekebilir. Başkalarına değişik şekillerde yardım edeceğiniz, sıra dışı ve farklı bir gün sizi bekiyor. Hiçbir şey yapmasanız bile iş alanınızda güzel haberleriniz var.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda ve kalabalık alanlarda oldukça değişken, sıra dışı ve farklı bir gün geçirebilirsiniz. Özel hayatınızdaki değişimleri çevrenize iyi bir şekilde aktaracaksınız. Keyfiniz yerinde olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda sıra dışı bir gün geçirebilirsiniz. Göz önünde yaşayacağınız ilişkileriniz, iş alanlarınızda size yeni kapılar açabilir. Diğer insanlardan alacağınız destekler yüzünüzü güldürecek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde esnekliğiniz ve yeni şeyler tatma arzunuz size kazandırabilir. Sevdiğiniz insanla yapacağınız farklı planlar gününüze neşe katacak. Günün tadını çıkarın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda oldukça farklı ve sıra dışı bir gün yaşayabilirsiniz. Parasal konularda esnek olacaksınız. Heyecanınız yüksek olabilir. İş alanlarınızda duygularınızı saklamaktan kaçınmanız gerekiyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapacağınız ortaklı planlarınızda farklı etkileriniz olacak. Sevdiğiniz insanla kısa vadeli planlar yapıp değişik bir gün geçirebilirsiniz. Bugün, çevrenizle iletişiminiz hızlı olacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda oldukça esnek ve farklı bir gün sizi bekliyor. İş ilişkileriniz, parasal olarak size çok güzel getirilerin kapısını açabilir. Aile hayatınızda da kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN