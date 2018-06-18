HAFTAYA BAKIŞ

BUGÜN saat 10.40’ta Ay, Başak burcuna geçecek. Bu saate kadar bitirilmesi gereken işlerle ilgilenebiliriz. Yarın şanslı bir gün olacak. Perşembe günü kadın-erkek ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Güneş, Yengeç burcuna geçiyor. Duygusal yönlerimiz ön plana çıkacak. Cumartesi, kafamıza takılacak düşüncelere çok dikkat edelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş sorumluluklarınızı kolayca halletmek sizi ruhen rahatlatabilir. Arkadaşlarınızla ilgili konulara daha etkin ve rahat bir şekilde yaklaşacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata eğlenceli ve biraz rahat açıdan bakacaksınız. Özel hayatınızda şanslı etkileşimler devrede olacak. Hayatı, karşınıza geldiği gibi yaşamalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin konuları gündeminizde yer alabilir. Ailenizi ve yuvanızı önemseyeceksiniz. Maddi konularda işlerinizin karşılığını alabilirsiniz

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize ayıracağınız vakit sizi mutlu edebilir. İş alanlarınızda halledilmesi gereken konulardan ziyade kendi cebinize girecek parayla ilgilenin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konularda karşınıza gelecek olan seçenekler sizi destekleyecek. Önemli kararlarınızı verirken geçmişte yaşanan olayları göz ardı etmeyin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız haberler sizi fazlasıyla heyecanlandıracak. Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde güzel fırsatlar karşınıza gelebilir

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşleriniz ve yapacaklarınız için daha iyi organize olmalısınız. Bu hafta yapacaklarınız hızlanırken üzerinizde hafif bir tembellik oluşabilir

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizden ve özel ilişkinizden istediğiniz sonuçları almaya yatkın olacaksınız. Geleceğinizi şekillendiren önemli bir fırsat karşınıza gelebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizde sorumluluklarınızla ilerleyeceksiniz. Sabah saatlerinde koşullar sizi desteklemese bile öğle saatlerinde işlerinizde açılmalar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli kararlarınızı öğleden sonraya bırakmanız olayları daha geniş bir çerçeveden görmenizi sağlayacak. Sizi az tanıyan insanlarla işbirlikleriniz olacak

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminizde kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz. Kafanızda bir sürü plan var ama hangi yönün en doğrusu olduğunu kestiremiyorsunuz

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra diğer insanlardan tavsiyeler ve görüşler alabilirsiniz. Bu hafta geleceğinizi yönlendirirken karşınıza gelecek olan fırsatları iyi değerlendirin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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