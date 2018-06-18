HAFTAYA BAKIŞ
BUGÜN saat 10.40’ta Ay, Başak burcuna geçecek. Bu saate kadar bitirilmesi gereken işlerle ilgilenebiliriz. Yarın şanslı bir gün olacak. Perşembe günü kadın-erkek ilişkilerinde sorunlar yaşanabilir. Güneş, Yengeç burcuna geçiyor. Duygusal yönlerimiz ön plana çıkacak. Cumartesi, kafamıza takılacak düşüncelere çok dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş sorumluluklarınızı kolayca halletmek sizi ruhen rahatlatabilir. Arkadaşlarınızla ilgili konulara daha etkin ve rahat bir şekilde yaklaşacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata eğlenceli ve biraz rahat açıdan bakacaksınız. Özel hayatınızda şanslı etkileşimler devrede olacak. Hayatı, karşınıza geldiği gibi yaşamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizin konuları gündeminizde yer alabilir. Ailenizi ve yuvanızı önemseyeceksiniz. Maddi konularda işlerinizin karşılığını alabilirsiniz
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinize ayıracağınız vakit sizi mutlu edebilir. İş alanlarınızda halledilmesi gereken konulardan ziyade kendi cebinize girecek parayla ilgilenin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda karşınıza gelecek olan seçenekler sizi destekleyecek. Önemli kararlarınızı verirken geçmişte yaşanan olayları göz ardı etmeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alacağınız haberler sizi fazlasıyla heyecanlandıracak. Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız işlerinizde güzel fırsatlar karşınıza gelebilir
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşleriniz ve yapacaklarınız için daha iyi organize olmalısınız. Bu hafta yapacaklarınız hızlanırken üzerinizde hafif bir tembellik oluşabilir
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizden ve özel ilişkinizden istediğiniz sonuçları almaya yatkın olacaksınız. Geleceğinizi şekillendiren önemli bir fırsat karşınıza gelebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde sorumluluklarınızla ilerleyeceksiniz. Sabah saatlerinde koşullar sizi desteklemese bile öğle saatlerinde işlerinizde açılmalar yaşayabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli kararlarınızı öğleden sonraya bırakmanız olayları daha geniş bir çerçeveden görmenizi sağlayacak. Sizi az tanıyan insanlarla işbirlikleriniz olacak
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminizde kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilirsiniz. Kafanızda bir sürü plan var ama hangi yönün en doğrusu olduğunu kestiremiyorsunuz
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra diğer insanlardan tavsiyeler ve görüşler alabilirsiniz. Bu hafta geleceğinizi yönlendirirken karşınıza gelecek olan fırsatları iyi değerlendirin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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