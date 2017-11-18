Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (18 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN saat 14.42’de Akrep burcunda yeniay oluşuyor. Ortaklaşa parasal konularda, alacak verecek dengesinde, yatırımlarımızda ve tutkulu birlikteliklerde önemli kararları devreye sokabiliriz. Yeniay zamanı atılacak adımlar uzun soluklu olur ama birkaç gün geçtikten yani Ay burç değiştirdikten sonra adım atmaya özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniayla birlikte parasal konulardaki uygulamalarınızı ve başlangıçlarınızı devreye sokabilirsiniz. Banka düzenlemeleri adına uygun bir dönem olacak
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde kararlarınızı hayata geçirmeye çalışın. Yeni adımlar, projeler ve başlangıçlar için çok önemli bir dönemdesiniz
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konularındaki her tür başlangıcınız desteklenecek. Ailenizden de göreceğiniz destekle pire gibi çalışacaksınız. Yeniliklerden mutluluk duyacaksınız
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda ve çocuk konularında, başlangıç ve kararlarınızı uygulayabilirsiniz. Çocuğunuzla olan ilişkiniz bu süreçte sizi çok mutlu edecek.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniay keyifli enerjilerle dolu olacak. Ailenize para yardımında bulunabilir ya da onlardan para yardımı görebilirsiniz. Bir ev alımı gündeme gelebilir
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Satış, reklam, pazarlama, teknoloji ve bilişim sektörlerinde bir işiniz varsa, yeniay sonrası planlarınızı ve kararlarınızı oluşturun. Uygulamaya da öyle geçin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizdeki kararlarınız için harika bir yeniay olacak. Gelirlerinizi artıracaksınız. Tüm anlaşmalarınızı yeniaydan sonra yapmaya özen gösterin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni işler, önemli insanların size sunacağı fırsatlarla karşınıza gelecek. Yeniay sizi ve 1 yıllık kararlarınızı destekleyecek. Özel tekliflerle karşılaşacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli kararlardan kaçının. Geri plandan yürütülen işlerde şans sizden yana olacak. Biraz geride durmak ve olayları gözlemlemek çok işinize yarayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin karşılığını büyük mükafatlarla alabilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlarla girişeceğiniz işlerden büyük başarılar elde edebilirsiniz. Kararlarınızı uygulayın
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, kariyerinizdeki çok güzel bir döneme işaret ediyor. Jüpiter’den alacağınız güzel enerjilerle parasal kazançlarınız size çok güzel yollar açacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni adımlar ve kararlar, ortaklı işlerinizde sizi fazlasıyla destekleyecek. Başka bir ülkeye ya da yere taşınmak için de güzel etkilere sahip olacaksınız.
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