BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BİZİ sınırlayan insanlardan uzaklaşmak isteyebilir, dayatılmış olaylara sert tepkiler verebiliriz. Eski alışkanlıklardan uzaklaşarak atılacak adımlar bizi besleyecek. Sürpriz gelişmelere açık olalım. Bugün Satürn, Oğlak burcunda gerilemeye başlayacak. 6 Eylül’e kadar gerileyecek olan Satürn, yolunda gitmeyen olayları gözden geçirmemize neden olabilir. Gerçek sorumlulukların farkına varmak bu dönemde fazlasıyla işimize yarayabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hissedeceğiniz farklılık rüzgârlarını lehinize çevirmelisiniz. Satürn’ün gerilemeye başlamasıyla birlikte kariyerinizde ve iş hayatınızda işlerinizin yavaşlamaya girdiğini göreceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş konular farklı bir şekilde ortaya çıkabilir. Kariyer, eğitim, seyahat alanlarında ve yabancılarla yapılacak işlerinizde olayları gözlemleyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı ve farklı bir gün geçireceksiniz. Ortak parasal işlerinizin sorumluluklarını daha az önemseyeceğiniz ve olayları iyice gözden geçireceğiniz bir döneme giriyorsunuz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı bir işgünü yaşayabilirsiniz. Ani kararlardan kaçının. Göz önünde olacağınız ortamlarda değişik şeyler ilginizi çekecek. Özel ilişkilerinizde sınırlarınızı gözden geçirin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik bir seyahat veya eğitim fırsatı ayağınıza gelebilir. İş, hizmet ve sağlık alanlarınızdaki kararlarınızı ve uygulamalarınızı gözden geçireceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka ödemeleri, vergi konuları, prim ve nafaka işlerinizde sıra dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde hatalarınızı ve yaptıklarınızı gözden geçirmenizde yarar var.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde heyecan için beraberce yapılacak sürpriz planlar devrede olabilir. Ailevi konulardaki sorumluluklarınızı gözden geçireceğiniz bir döneme “Merhaba” diyorsunuz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda beklenmedik olaylar cereyan edebilir. Ani tansiyon iniş çıkışları sağlığınızı zorlayabilir. Yakın çevre sorumluluklarınızda yaşadığınız olayları inceleyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızdaki beklenmedik olaylar sizi heyecanlandıracak. Parasal konularda bazı sorunlara açık olacaksınız. Yakın çevrenizin sorumluluklarıyla uğraşabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda da her zamankinden daha farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Ev halini farklı bir şekilde deneyimlemek isteyebilirsiniz. Hayatınızla ilgili değerlendirme yapmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ani ve beklenmedik işler, iletişime ve astrolojiye dayalı konular gündeminizde yer edecek. Bugün yakın çevrenizde olup biten olaylar hayata bakış açınızı değiştirebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, elinize bir para geçebilir veya elinizden aniden bir para çıkabilir. Ticarete dayalı anlaşmalar yaparken acele karar almayın. Sosyal ilişkilerinizi gözden geçirmelisiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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