BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, ilişki ve para gezegeni Venüs, Kova burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ilişkilerimizde her zamankinden daha özgür ve rahat bir dönem başlıyor. İlgimizi bir kişiye vermek yerine, arkadaşlıklarımızı, gruplarla olan bağlantılarımızı güçlendirebiliriz. İlişkilerimizde özgürlüğümüze ve fikirlerimize önem vereceğiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla sosyal çevrenizde daha çok vakit geçireceksiniz. Önemli organizasyonlar içine girebilir, arkadaşlarınızla kuracağınız ilişkileri daha etkili hale getirebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Patronlarınızla olan bağlantılarınız giderek güçlenecek. Kendinizi işinizde göstermekten mutluluk duyacaksınız. Zam, terfi, prim gibi istekleriniz varsa dile getirebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancılarla olan bağlantılarınızı ve ilişkilerinizi kuvvetlendireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde kendinizi çok iyi hissedecek ve önemli anlaşmalar yapacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir alacağınız varsa bugün tahsil edebilirsiniz. Partnerinizin finansal durumunda da sürpriz şanslar devrede olacak. Beklemediğiniz bir maddi olanak sizi çok mutlu edebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel etkileşimler altında olacaksınız. Paylaşımlarınızı hızlandırarak karşılıklı sevgi ve saygıyı artırabilirsiniz. Taşınmak için de uygun bir döneme giriyorsunuz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızda güzel gelişmeler oluşabilir. İş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizi kuvvetlendiriyorsunuz. Hem astlarınızla hem de üstlerinizle anlaşmayı çok iyi becereceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliyseniz, duygusal hayatınız açısından çok hareketli bir döneme giriyorsunuz. Sevdiğiniz insanla hayatı daha fazla paylaşmak isteyeceksiniz. Bekârsanız, aşkı bulabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Boya, badana, tamirat, tadilat ve dekorasyon işleri için uygun 3 haftalık bir döneme giriyorsunuz. Evinizde misafir ağırlayabilir, vaktinizin çoğunu ailenizle geçirebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle bağlantılarınız kuvvetlenecek. Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, bilgisayar ve internet gibi alanlarda güzel ilişkileriniz sayesinde başarınızı ilerletebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gezmeye ve teknolojiye daha fazla para harcamaya meyilli olacaksınız. Para bir taraftan gelebilir, bir taraftan bu dönemde harcamalarınız yüzünden gidebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki kişilere cazip görünebilirsiniz. Alışveriş yapmak, beğendiğiniz giysileri almak, kendinizi bakıma sokmak için uygun zamanlardasınız. Hayatınız sosyalleşiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla ikili ve sosyal ilişkilerinizden biraz izole olabilir, kabuğunuza çekilebilirsiniz. Platonik ve gizli aşklara olan eğiliminiz artacak. Yalnızlığı ve yazmayı seveceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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