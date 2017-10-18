AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bu gece saat 22.11’de Terazi burcunda oluşan yeniayla birlikte gerek ilişkilerimiz, gerek ortaklaşa işlerimiz konusunda önemli kararlar karşımıza gelebilir. Önemli adımlar ve kararlarımız için bu yeniayı kullanmak faydalı olacak. Yalnız yine bugün devrede olacak olan Güneş-Uranüs karşıtlığıyla otoritelerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Sıkılganlıklara, isyankârlıklara karşı dikkatli olalım. Yine bu yeniay, Türkiye haritasının 5. evinde gerçekleşecek. Güneş-Uranüs olumsuz açısıyla yönetmeliklerle ilgili beklenmedik çıkışlara, olaylara, reformlarda yaşanacak sıkıntılara dikkat edelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, ortaklı işler alanınızda yeni başlangıçlarınızı karşınıza getirebilir. Özel ilişkilerinizde önemli kararlar devreye girebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniayla birlikte yeni bir işe başlama, iş değiştirme, var olan işlerinizde yeni bir projeye başlama etkileriniz yüksek olacak. Sağlığınızla ilgili konulara da odaklanabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniayla beraber, aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda, yaratıcılık isteyen işlerinizde, hobi alanlarınızda yeni başlangıçlar ve kararlar gündeme gelebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
15 gün boyunca aile hayatınızın detayları öne çıkacak. Ev değiştirme, satın alma, satma, yuva kurma gibi düşünceleriniz varsa bu dönem harekete geçebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniayla beraber satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, iletişimle ilgili işlerinizde yeni başlangıç ve kararlarınızı uygulayabilir, bu alanlarda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniay, maddi konularda ve varsa ticaret hayatınızda başlangıçlar ve kararları hayatınıza taşıyabilir. Paraya dayalı işleriniz varsa bu tarihten sonra harekete geçmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, hayatınızda önemli başlangıçlarınız için sizi atağa geçirebilir. Özel hayatınızda, sevdiğiniz insanın yaşamındaki değişimler sizin hayatınızı da etkileyecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
15 gün boyunca kadersel alanınızda değişik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bu yeniay diğer burçların aksine hiçbir konuda harekete geçmemeli ve dikkatli olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, sosyal çevrenizde, grupsal işlerinizde ve organizasyona yönelik atılımlarınızda yeni karar ve başlangıçlarınız gündeme getirebilir. Bu dönem fazlasıyla sosyal olabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüzdeki dönem iş hayatınızda yeni oluşumlar ve tekliflere açık olacaksınız. Bugün aile hayatınızdaki beklenmedik olaylar sinirli ve agresif davranmanıza neden olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniayda, yabancı ortaklı işler, hukuk, eğitim, seyahat ve medya alanlarınızda yeni başlangıç ve kararlarınız gündeme gelebilir. Bu alanda tekliflerle karşılaşabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniayla beraber, ortaklaşa maddi konular, eşinizin veya sevdiğiniz insanın parası ve mali giderler alanlarınızda yeni başlangıçlarınız gündeme gelebilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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