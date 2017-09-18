AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Tamamlanması gereken işlerimizin üzerine düşebiliriz. Beslenmede tuz günleri olduğundan, topraktan çıkan bitki ve sebzelerle beslenmek bünyemizi destekleyecek. Doğal şekilde beslenmeye önem vermeli, bağırsaklarımızı ve sindirim sistemimizi çok zorlamamalıyız. Bugün Ay kapandığı için çok önemli işlerden uzak duralım. Yoğun enerjileri dengelemek bizi yorabilir. Bize keyif veren, enerjimizi yükselten olaylara yönelmeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gerekenler sizi pire gibi çalıştıracak. Sürekli koşturacak veya meşgul olacaksınız. Akşam saatlerinde keyfiniz yerine gelebilir. Midenize fazla yüklenmemeye özen göstermelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğlenceli ve oldukça keyifli bir gün geçireceksiniz. Tutkularınız ve sevgi dolu yaklaşımlarınız akşam saatlerinde etkili olacak. Bugün, özel hayatınızda önemli konuşmalar yapabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile konuları kafanızı kurcalayabilir. Kurulu düzeninizi gözden geçirmek esas olacak. Bunları yaparken eşiniz veya ailenizden destek alabilirsiniz. Agresif tavırlardan uzak durmalısınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize ve evinize karşı yapmanız gerekenler ön planda olabilir. Yakın çevrenizle planlar yapabilir, hızlı bir gün geçirebilirsiniz. Başkalarını daha fazla düşünme gibi etkileriniz yüksek olacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular ve kazançlarınız ön planda olacak. Hesabınızı bilerek hareket etmeniz gerekebilir. Aile hayatınızda maddi konularda keyifli konuşmalar devreye girebilir. Harcamalarınızı kontrol edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış dünyaya karşı oldukça istekli ve rahat hareket edeceksiniz. Kendi istekleriniz ve beklentilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle uğraşmak size terapi gibi gelebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz yavaşlayacak ve isteksiz davranacaksınız. Yaratıcılıkla ilgili alanlarda olumlu etkilere sahipsiniz. Enerjiniz biraz düşük çalışabilir. Bazı şeyleri gözden geçirmek için yalnız kalmak isteyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi heyecanlandıran ve hayattan keyif almanızı sağlayan ortamlarda bulunabilirsiniz. Gün içinde göz önünde bulunacağınız yerlerde ve sosyal çevrenizde para alışverişleriniz fazla olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, göz önünde olacağınız ortamlarda ve kalabalık yerlerde bulunacaksınız. Sosyal ortamlarda kendinizi göstereceksiniz. Kafanızdaki bazı planları dile getirmek işinize yarayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı ve yabancı ortamlarda bulunacaksınız. Birkaç gündür üzerinizdeki durgunluk yerini değişik yerler gezme isteğine bırakabilir. Arkadaşlarınızla güzel ve keyifli planlar devreye girebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık yerlerde sergileyeceğiniz performansla insanlar üzerinde etkili ve derin duygular uyandırabilirsiniz. Ortaklaşa para konuları devrede olacak. Hayatın anlamını sorgulayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızın detayları ön plana çıkarken, uzak çevrenizle ve arkadaşlarınızla planlar söz konusu olabilir. Kafanız önemli işlerle meşgul olacağından toleransınız düşük olabilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
- Hande Kazanova
- günlük burç yorumları
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