BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUgÜn oluşan Merkür- Jüpiter olumlu açısıyla kendimizi şanslı hissedebiliriz. Karşımıza fırsatlar çıkabilir. Özellikle iletişime dayalı işlerimizde ve eğitimsel konularda şanslara sahip olacağız. Diğer yandan bugün neptün gerilemeye başlıyor. 5 ay boyunca gerileyecek olan neptün, sezgiselliğimizi artırabilir. Bazı konuların arka tarafında dönen olaylarla karşılaşabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşadığınız olaylarla derin duygusal bağlantılar sağlayacağınız, sezgiselliğinizi kendiniz için kullanacağınız bir döneme gireceksiniz. Yaratıcılığınız artabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, doğru iletişimle ortaklı işlerinizde veya özel hayatınızda güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Enerjinizi toplum önünde kullanmak işinize yaramayabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer ve iş hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. Bugün kariyerinizde maddi anlamda güzel gelişmeler yaşanabilir. Algınızı yakın çevrenize yoğunlaştırın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir işinizde ertelenmeler ve sıkıntılar oluşursa, verdiğiniz tavizleri fark edin. Özel hayatınızda planlarınızı uygulayacak çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa parasal alanlarınızda engeller oluşabilir. Aile hayatınızla veya yurtdışıyla bağlantılı emlak yatırımlarınız varsa karşınıza istediğiniz seçenekler çıkabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde olayları gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Sosyal çevrenizin size açacağı yeni oluşumlar hayatınızı renklendirecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızda zorlanmalar oluşursa sezgilerinize kulak verin. Bugün kariyerinizde bir fırsat karşınıza gelebilir. Kazançlarınızı artırabilir, şanslı hissedebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kreatif alanlarda bazı konuları gözden geçireceksiniz. Önemli iş fırsatları sizi mutlu edecek. Kariyerinize, ailevi konulardan daha fazla önem vermelisiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizdeki bazı olayları irdeleyeceksiniz. Parasal alanda eşinizin karşısına gelecek bir fırsat sizi de çok mutlu edebilir. Maddi konularda şanslı olacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel ilişkilerinizde veya ortaklaşa işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. İş konularında parasal olarak şansınız yüksek seyredecek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işlerinizde durağanlıklar oluşabilir ama iş alanlarınızda alacağınız güzel haberler size kendinizi çok mutlu hissettirecek. Önemli bir iş teklifi alabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı giden konularda yavaşlamalar oluşabilir. Olayları gözden geçirmek için uygun bir dönem olacak. Özel hayatınızda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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