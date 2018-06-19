BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUgÜn oluşan Merkür- Jüpiter olumlu açısıyla kendimizi şanslı hissedebiliriz. Karşımıza fırsatlar çıkabilir. Özellikle iletişime dayalı işlerimizde ve eğitimsel konularda şanslara sahip olacağız. Diğer yandan bugün neptün gerilemeye başlıyor. 5 ay boyunca gerileyecek olan neptün, sezgiselliğimizi artırabilir. Bazı konuların arka tarafında dönen olaylarla karşılaşabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaşadığınız olaylarla derin duygusal bağlantılar sağlayacağınız, sezgiselliğinizi kendiniz için kullanacağınız bir döneme gireceksiniz. Yaratıcılığınız artabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, doğru iletişimle ortaklı işlerinizde veya özel hayatınızda güzel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Enerjinizi toplum önünde kullanmak işinize yaramayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer ve iş hayatınızı gözden geçirebilirsiniz. Bugün kariyerinizde maddi anlamda güzel gelişmeler yaşanabilir. Algınızı yakın çevrenize yoğunlaştırın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir işinizde ertelenmeler ve sıkıntılar oluşursa, verdiğiniz tavizleri fark edin. Özel hayatınızda planlarınızı uygulayacak çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal alanlarınızda engeller oluşabilir. Aile hayatınızla veya yurtdışıyla bağlantılı emlak yatırımlarınız varsa karşınıza istediğiniz seçenekler çıkabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizde olayları gözden geçireceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Sosyal çevrenizin size açacağı yeni oluşumlar hayatınızı renklendirecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızda zorlanmalar oluşursa sezgilerinize kulak verin. Bugün kariyerinizde bir fırsat karşınıza gelebilir. Kazançlarınızı artırabilir, şanslı hissedebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kreatif alanlarda bazı konuları gözden geçireceksiniz. Önemli iş fırsatları sizi mutlu edecek. Kariyerinize, ailevi konulardan daha fazla önem vermelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizdeki bazı olayları irdeleyeceksiniz. Parasal alanda eşinizin karşısına gelecek bir fırsat sizi de çok mutlu edebilir. Maddi konularda şanslı olacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, özel ilişkilerinizde veya ortaklaşa işlerinizde güzel şanslar ve fırsatlar karşınıza gelebilir. İş konularında parasal olarak şansınız yüksek seyredecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı işlerinizde durağanlıklar oluşabilir ama iş alanlarınızda alacağınız güzel haberler size kendinizi çok mutlu hissettirecek. Önemli bir iş teklifi alabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hızlı giden konularda yavaşlamalar oluşabilir. Olayları gözden geçirmek için uygun bir dönem olacak. Özel hayatınızda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER