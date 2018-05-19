BAŞINIZA NELER GELECEK?
BUGÜN itibarıyla Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. İlişkilerimizde anaç, sıcak, empatik ve düşünceli tavırlar öne geçebilir. Etrafımızdaki insanları, onların koşullarını ve ülkemizin içinde bulunduğu durumu anlayabiliriz. Öte yandan, duygusal anlamda güvende olma ihtiyacımızın arttığını görebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz. Vaktinizin çoğunu evinizde harcayabilir, misafir ağırlayabilirsiniz. Boya, badana, tadilat ve tamirat işlemleri için uygun bir dönemdesiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle olan bağlarınız güçleniyor. İletişim, satış, reklam, pazarlama, bilişim, teknoloji, lojistik ve kısa vadeli yolculuklara dayalı işlerinizde güzel şanslarınız olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki 3 haftalık döngüde kuracağınız ilişkiler size iyi gelecek. Para kazanma beceriniz artarken, ailenize ve sevdiklerinize yapacağınız harcamalarınız da hızlanabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Görüntünüzü değiştirmek isteyebilir, yapacağınız ufak tefek değişikliklerle yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Kendinizi ve yapacaklarınızı önemseyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi biraz yavaşlatacağınız bir 3 haftaya gireceksiniz. Yalnızlığı seveceğiniz bu döngüde yazı yazmaktan ve kendinizi yazarak göstermekten mutlu olabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlıklarınızda güzel ilişkiler başlıyor. Yeni insanlar size şans getirebilir. Bu dönemde arkadaşlarınızın sorunlarına ve işlerine, anaç ve sevecen yaklaşımlar gösterebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kuracağınız ilişkiler sizi işinizde ileriye taşıyacak. Duruşunuzla insanların kalbini kazanacaksınız. Bu dönemde patronlarınızla olan bağlantılarınız kuvvetlenebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı kültürlerle olan bağlarınız kuvvetlenebilir. Sizi daha az tanıyan insanlarla daha rahat anlaşacaksınız. Seyahatleriniz, yurtdışı ve medya bağlantılı işleriniz giderek hızlanıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal işlerinizde arkadaşlarınıza yardım etmek önem kazanıyor. Tutumlu yönlerinizi devreye sokabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için uygun bir dönemdesiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevginizi hayatınızdaki insana yönelteceksiniz. Anlayışlı yönlerinizle sorunlarınızı kolay aşabilirsiniz. İşbirlikleri ve yeni sözleşmeler yapmak için harika bir dönemdesiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevginizi iş ortamlarınıza kaydıracaksınız. Beraber çalıştığınız insanlarla bağlarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Bu dönemde yemeye-içmeye düşkünlüğünüz artabilir, dikkatli olmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
3 hafta boyunca çocuğunuza ve eğlenceli olaylara ilginiz artabilir. Sevmekten ve sevilmekten mutluluk duyacağınız bu dönemde karşınıza çıkacak olan aşklar sizi besleyecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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