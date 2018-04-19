AY BiZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın saat 16.26’ya kadar Ay, İkizler burcunda olacak. Romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalı. Bedenimiz yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika günler. Kararsızlıklara dikkat etmeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal dalgalanmalara açıksınız. Sorumluluklarınız üstünüzde baskı yaratabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ve yapacaklarınızı önemsemeli, arkadaşlarınızı yapacağınız işlerin içine dahil etmelisiniz. Önemli işlerinizde kafa karışıklığına dikkat edin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar olaylara ve kişilere mesafeli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Eğlenceli yönlerinizi ve tarzınızı ön plana çıkarmaya gayret edin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı anılarınız aktif olacak. Gün boyunca kafanız dağınık olabilir. Dengesizliklerinizi çok iyi kontrol etmelisiniz. Sorumluluklarınızı yük gibi görmeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde bulunmak hoşunuza gidebilir. Kendinizi bazı konularda şanslı, bazı konulardaysa yetersiz görebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız kalmayı sevmediğiniz bu dönemde, partnerinizle seyahat veya tatil fırsatlarına izin vermeniz sizi mutlu edecek. Fikirleriniz kolay değişebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde değişik yerlerde ve ortamlarda bulunma isteğiniz çok yüksek olacak. Seyahatle ilgili bir konuşma parasal açıdan sizi sıkıştırabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkaları için yapmak zorunda olduğunuz işler, kendi vaktinizden çalmanıza neden oluyor. Biraz da kendinizle ilgilenerek rahatlamalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Kalabalık yerlerde vakit geçirmek, insanların arasına karışmak keyfinizi artırabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa dayalı işlerinizde, diğer insanlardan göreceğiniz destek tam olabilir. Sağlığınızı ve diğer insanlara karşı anlayışınızı güçlü tutmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat planları sizi rahatlatıyor. Yoğunluklarınızdan ancak bu şekilde kurtulacağınızı biliyorsunuz. Kafanıza göre para harcamaya yatkınsınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerinizi hemen halledip kendinize vakit ayırabilirsiniz. Misafir ağırlamak hoşunuza gidebilir. Bugün enerjiniz çabuk düşebilir, dikkatli olun.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.