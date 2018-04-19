AY BiZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın saat 16.26’ya kadar Ay, İkizler burcunda olacak. Romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalı. Bedenimiz yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika günler. Kararsızlıklara dikkat etmeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal dalgalanmalara açıksınız. Sorumluluklarınız üstünüzde baskı yaratabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ve yapacaklarınızı önemsemeli, arkadaşlarınızı yapacağınız işlerin içine dahil etmelisiniz. Önemli işlerinizde kafa karışıklığına dikkat edin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu aralar olaylara ve kişilere mesafeli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Eğlenceli yönlerinizi ve tarzınızı ön plana çıkarmaya gayret edin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı anılarınız aktif olacak. Gün boyunca kafanız dağınık olabilir. Dengesizliklerinizi çok iyi kontrol etmelisiniz. Sorumluluklarınızı yük gibi görmeyin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal ortamlarda, kalabalık yerlerde bulunmak hoşunuza gidebilir. Kendinizi bazı konularda şanslı, bazı konulardaysa yetersiz görebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnız kalmayı sevmediğiniz bu dönemde, partnerinizle seyahat veya tatil fırsatlarına izin vermeniz sizi mutlu edecek. Fikirleriniz kolay değişebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde değişik yerlerde ve ortamlarda bulunma isteğiniz çok yüksek olacak. Seyahatle ilgili bir konuşma parasal açıdan sizi sıkıştırabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkaları için yapmak zorunda olduğunuz işler, kendi vaktinizden çalmanıza neden oluyor. Biraz da kendinizle ilgilenerek rahatlamalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Kalabalık yerlerde vakit geçirmek, insanların arasına karışmak keyfinizi artırabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde, diğer insanlardan göreceğiniz destek tam olabilir. Sağlığınızı ve diğer insanlara karşı anlayışınızı güçlü tutmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat planları sizi rahatlatıyor. Yoğunluklarınızdan ancak bu şekilde kurtulacağınızı biliyorsunuz. Kafanıza göre para harcamaya yatkınsınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi hemen halledip kendinize vakit ayırabilirsiniz. Misafir ağırlamak hoşunuza gidebilir. Bugün enerjiniz çabuk düşebilir, dikkatli olun.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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