AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Kova burcu, dolaşım sistemini, baldırları, bacakları, ayak bileklerini ve topukları temsil eder. Acil olmadıkça bugün ve önümüzdeki birkaç gün boyunca hassas olan bu organlarımıza yüklenmemeliyiz.

Evcil hayvanların yaşam alanlarını temizlemek için uygun bir dönemdeyiz. Elektronik ve teknolojik aletlerin temizlik ve bakımını yapmak için de gönül rahatlığıyla harekete geçebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal hayatınız fazlasıyla göz önünde olacak. İş hayatınıza ve ilişkilerinize dair konuşmalarda bulunacaksınız. Bugün, birinin size yol göstermesine ihtiyacınız olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz ve bu kolay tepki vermenize neden olabilir. İş hayatınızda çabuk toparlanmak ve dilediğiniz yönde ilerlemek isteyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızı rahatlatmak için farklı yöntemlere başvurabilirsiniz. İş hayatınızda organize olmak üzerinizde gerilimlere neden olabilir. Hayata geniş açıdan bakmayı denemelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize karşı biraz daha az baskıcı olmaya çalışın. Bugün, iş alanlarınızda esnek ve yaratıcı yönlerinizi kullanmaya çalışmalısınız. Karşınıza güzel seçenekler gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ortamlarınızdaki hareketlilik sürerken, gönlünüz sevdiğiniz insanla bir arada olmak isteyecek. Aile hayatınızda hırslarınızı kontrol edin. Parasal konularda güzel gelişmeler var.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda tamamlamanız gereken konular ön planda olacak. Olayları dışarıdan izlemelisiniz. Yakın çevrenize karşı anlayışı elden bırakmayın. Çabuk tepki vereceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mantığınızla hareket ettiğiniz müddetçe daha az zarar göreceksiniz. Aklınıza takılanları ciddi bir platformda konuşmak isteyeceksiniz. Kendinize gereken zamanı ayırın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda duygularınızı kontrol etmeniz gerekecek. Bugün işlerinizi çok iyi organize etmelisiniz yoksa kişisel isteklerinizle çatışabilir. Ailenize karşı anlayışı bırakmayın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapamadığınız işler için pişmanlıklarınızı geride bırakın. İş ve kariyer hayatınızda şanslı etkileriniz varken, karşınıza gelecek olan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda parasal konularda çok çabuk tepki verebilirsiniz. Hayatınızda güzel gelişmeler oluşurken esnek bir bakış açısı geliştirmek size çok şey kazandırabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarının yardımına koşmaktan zevk alabilirsiniz. Geleceğinize dair güzel olaylar hayatınızda şekillenmeye başlıyor. Toplum önünde hırsınızı iyi kontrol etmeniz gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Endişelerinizi ve korkularınızı kafanızda büyütmeye meyillisiniz. O yüzden keyifli insanlara yönelin. Bugün dış ortamlarda biraz zorlanabilir ve hemen tepki verebilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

günlük burç yorumları

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER