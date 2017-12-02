Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (2 ARALIK 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Boğaz ve tiroit bezlerimiz uyarılıyor. Boğa burcu astrolojide boyun, boğaz, ses telleri, damak (tat alma) ve bademcikleri temsil eder. Sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz.
Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. İkili ilişkilerimizde bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerimizle ilgilenmek ve bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız derin düşünen, iyi yürekli, cömert, tartışmacı bir insansınız. Bu sene, özel hayatınıza daha fazla özen göstermelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, göz önünde olacağınız ortamlarda, düşüncelerinizden ve ifade şeklinizden kaynaklı bazı sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Sakin olmalısınız. Dış ortamlarda iletişiminizi sağlam tutun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat, eğitim ve yabancı ortaklı işlerinizde fikirsel olarak anlaşmazlıklar oluşabilir. Yapmanız gereken işlerinizde çabuk tepkiler verebilirsiniz. Parasal konularda dikkatli adımlar atmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para alanlarınızda sürtüşmelere açık olabilirsiniz. Hemen tepki vermemeye çalışmalısınız. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla olan iletişiminizi bu dönemde sağlam tutmaya çalışın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Kalabalık ortamlarda sakin olmaya özen gösterin. Sosyal çevrenizden alacağınız güçle, olaylara daha anlayışlı yaklaşabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınıza dayalı seyahatlerinizde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Değişik olan her şey ilginizi çekebilir. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız sakin durmaya ve hayata keyifle bakmaya çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, aşk hayatınızda tutkularınızla hareket etmek bazı zorlanmaları beraberinde getirebilir. Riskli işleriniz varsa anlık kararlardan kaçınmalısınız. İş hayatınızda bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre iletişiminizde keyfiniz yerinde olmayabilir. Bazı konuları gözünüzde büyütmeyin. Sakarlıklara dikkat etmelisiniz. Ev ve aile yaşantınızda bazı konuşmalara fazla tepki verebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Parasal konuları kafanızda büyütüyorsunuz. Bu konular gündeminizin ilk sırasına yerleşebilir. Bu aralar biraz gevşemeye ihtiyacınız var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paraya dayalı işlerinizde birtakım sorunlara hazırlıklı olmalısınız. Önemli iş ve görüşmelerinizi başka bir gün yapmakta fayda olabilir. Bugün, göz önünde olmaktan mutluluk duyacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızda bazı konularda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Kendi söylediklerinizi bu aralar herkese kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Bugün, başkalarının üzerinde kontrol sağlamak isteyebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle iletişiminizde anlaşmazlıklar öne çıkabilir. Sıkılganlıklarınızı çevrenize yansıtmayın. Aile hayatınızda parasal işlerinizi halledebilirsiniz. Evinizde bazı hassaslıklar oluşabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda sabırsız ve anlayışsız davranmaya meyillisiniz. Özellikle paraya dayalı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz insanlara kendinizi ifade ederken daha net olmaya çalışın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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