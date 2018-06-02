BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde etkin olan Venüs-Neptün üçgeniyle, özel ilişkilerimizde fedakâr, romantik ve yaratıcı etkiler altında olabiliriz. Başkalarını kendimizden daha fazla düşünebiliriz. İnsancıl etkilerimiz yüksek olacak. Kuracağımız ilişkiler birkaç gündür yaşadığımız sorunları daha kolay aşmamıza yardımcı olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda yaratıcılığınız ve fedakârlıklarınız ön planda olacak. Sevdikleriniz için birçok şeyi göze alacaksınız. İşlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara yardım etmek ve onlarn iyiliği için harekete geçmek önemli olacak. Bugün, sevdikleriniz için fedakârlıklar yapmaktan hiç çekinmeyeceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda son derece şanslı ve yaratıcı etkiler devreye girecek. İş alanlarınızda başkalarına yaptığınız yardımların sonuçlarını maddi olarak görebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ortamlar yaratıcılığınızı körükleyebilir. Az tanıdığınız insanlardan hayatınıza dair güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda yapmanız gerekenlere eğilmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiklerinize yardım edeceksiniz. Bir şeyi içinizden isteyecek, sonra da gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Tamamlanması gereken işlerinize yoğunlaşmaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin yeni projeleriniz adına size yardım ettiğini görmeniz çok hoşunuza gidebilir. Sosyal çevrenizden istediğiniz desteği göreceğiniz önemli bir gün olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda yardım ettiğiniz kişilerin, kariyeriniz için size arka çıktığına şahit olabilirsiniz. Yaratıcı ve verimli zamanlar sizi bekliyor. Aile hayatınızın üzerine eğilebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzak çevre ilişkilerinizden aşk hayatınıza dair olumlu etkiler altında olacaksınız. Yaratıcılığa dayalı işleriniz için önemli kişiler devreye girebilir. Bir seyahat gündeme gelebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında kuracağınız güzel ilişkiler, ev ve aile ortamlarınıza olumlu yansıyacak. Ailenize ve büyüklerinize yardım etmekten mutluluk duyacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki güçlü ilişkileriniz, yakın çevrenizdeki insanlarla keyifli bir iletişim kurmanıza neden olabilir. Sabahtan alacağınız kararları öğleden sonra değiştirebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yaptığınız her yardımın ve fedakârlığın karşılığını alabilirsiniz. Sabah saatlerinde üzerinizde hissettiğiniz gerginlikler öğleden sonra geride kalacak, rahatlayacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız için fedakârlıklarda bulunabilir ve bunu büyük bir mutlulukla yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber alacağınız kararları hayata geçirmeden önce iyi düşünün.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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