BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde etkin olan Venüs-Neptün üçgeniyle, özel ilişkilerimizde fedakâr, romantik ve yaratıcı etkiler altında olabiliriz. Başkalarını kendimizden daha fazla düşünebiliriz. İnsancıl etkilerimiz yüksek olacak. Kuracağımız ilişkiler birkaç gündür yaşadığımız sorunları daha kolay aşmamıza yardımcı olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yaratıcılığınız ve fedakârlıklarınız ön planda olacak. Sevdikleriniz için birçok şeyi göze alacaksınız. İşlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışmalısınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara yardım etmek ve onlarn iyiliği için harekete geçmek önemli olacak. Bugün, sevdikleriniz için fedakârlıklar yapmaktan hiç çekinmeyeceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda son derece şanslı ve yaratıcı etkiler devreye girecek. İş alanlarınızda başkalarına yaptığınız yardımların sonuçlarını maddi olarak görebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik ortamlar yaratıcılığınızı körükleyebilir. Az tanıdığınız insanlardan hayatınıza dair güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda yapmanız gerekenlere eğilmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiklerinize yardım edeceksiniz. Bir şeyi içinizden isteyecek, sonra da gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Tamamlanması gereken işlerinize yoğunlaşmaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizin yeni projeleriniz adına size yardım ettiğini görmeniz çok hoşunuza gidebilir. Sosyal çevrenizden istediğiniz desteği göreceğiniz önemli bir gün olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda yardım ettiğiniz kişilerin, kariyeriniz için size arka çıktığına şahit olabilirsiniz. Yaratıcı ve verimli zamanlar sizi bekliyor. Aile hayatınızın üzerine eğilebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak çevre ilişkilerinizden aşk hayatınıza dair olumlu etkiler altında olacaksınız. Yaratıcılığa dayalı işleriniz için önemli kişiler devreye girebilir. Bir seyahat gündeme gelebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para konularında kuracağınız güzel ilişkiler, ev ve aile ortamlarınıza olumlu yansıyacak. Ailenize ve büyüklerinize yardım etmekten mutluluk duyacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızdaki güçlü ilişkileriniz, yakın çevrenizdeki insanlarla keyifli bir iletişim kurmanıza neden olabilir. Sabahtan alacağınız kararları öğleden sonra değiştirebilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaptığınız her yardımın ve fedakârlığın karşılığını alabilirsiniz. Sabah saatlerinde üzerinizde hissettiğiniz gerginlikler öğleden sonra geride kalacak, rahatlayacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız için fedakârlıklarda bulunabilir ve bunu büyük bir mutlulukla yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber alacağınız kararları hayata geçirmeden önce iyi düşünün.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.