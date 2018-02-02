AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve yarın Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Astrolojide Başak burcu sinir ağı, mide ve bağırsakları temsil ettiğinden bu organlarımızı fazla yıpratmamalı, ağır yiyeceklerden uzak durmalıyız. Beslenmede tuz günleri olduğundan 2 gün boyunca tuz tüketme eğilimimiz artabilir.

İlişkilerimizde mesafeli tavırlar takınabiliriz. Sessizlik ve çok düşünüp az konuşma eğiliminde olabiliriz. Özel işlerimizin üzerine eğilebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde arkadaşlarınızdan alacağınız bazı haberler, duygu iniş çıkışları yaşamanıza neden olabilir. Bugün, yapılması gereken işlerinizi hiç zorlanmadan halledeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde bir organizasyonunuz varsa hazırlanmak size zor gelebilir. İsteksizliğinizi yenin. Dış ortamlarda daha etkin hareket edebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dinlenmek önemliyken, başkaları için bir şeyler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Sıkıntınızı sevdiğiniz kişiden çıkarmamaya çalışın. Mantıklı davranmak size çok şey kazandırabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanlarla güzel programlar yapabilirsiniz. Gün içinde hem duygusal yönden hem de mantık gerektiren konularda kafanız karışık olabilir. Dikkatli olmanızda yarar var.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulara değişken yaklaşacaksınız. İsteklerinizi kontrol etmelisiniz yoksa gereksiz alışverişler yapmaya meyilli olabilirsiniz. İş hayatınızda sorumluluklarınızı bileceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz kişiyle duygusal iletişiminizde ondan istediğiniz anlayışı göremeyeceksiniz. Öğleden sonra hayatınızdaki her şeye daha olumlu yaklaşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Üzerinizdeki ağırlık, söz verdiğiniz insanlara karşı zorlanmanıza neden olabilir. Sevdiğiniz kişiyi kırmamaya özen gösterin. Bugün bazı işlerinizi ağırdan alabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle birlikte yapacağınız güzel ve kısa planlar hayatınıza renk katacak. Sevdiğiniz kişiyle aynı zevkleri paylaşmıyorsanız, bunu sıkıntı haline getirmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi bazı konularda anlamakta zorlanabilirsiniz. Ailenizdeki insanlarla ilişkilerinizi zorlaştırmaktan kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik ve farklı yerlerde bulunmak hayat arzunuzu güçlendirebilir. Özel yaşantınızda duygularınızı gösterememeniz sevdiğiniz insanla aranızda sorunlara neden olabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sezgileriniz sizi yönlendirebilir. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa, yapmayın. Maddi konularda fazla açılmamaya özen göstermelisiniz. Hayatınız giderek hızlanıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel yaşantınız ve ilişkileriniz devrede olacak. Sevdiğiniz kişinin hayatına göre program yapmak zorunda kalabilirsiniz. Olaylarla ilgili tek taraflı kararlar almaktan kaçınmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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