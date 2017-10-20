BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN ve yarın Ay, Akrep burcunda dolaşacak. İkili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Sevdiklerimizi sahiplenme ve yönlendirme isteğimiz ortaya çıkabilir. Bu yıkıcı duygulardan uzaklaşmak için meditasyona yönelmeliyiz. Gördüğümüz rüyalar hayatımızda etkili olabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka insanlarla yaşadıklarınızı konuşmak ve dertlerinizi paylaşmak size zor gelebilir. Yaşadığınız değişimlerin sizi ileri noktalara taşımasına izin verin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel hayatınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Enerjinizi mümkün olduğu kadar kontrol ettikçe daha rahat ve etkili bir gün geçirebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanız birçok ayrıntı ve detayla dolu olabilir. Halletmeniz gereken işlere odaklanmalısınız. Sosyal çevrenizi organize etmekte zorlanabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda ve çocuğunuzla olan duygusal paylaşımlarınızda içten duygular içinde olacaksınız. İş ortamınızdaki sorunlara yeni çözümler bulacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda yoğun duygularla hareket edebilirsiniz. Evinizde çalışmanız gerekiyorsa akşama kadar iyi bir konsantrasyon sergileyebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda derin ve tutkulu hareket edebilirsiniz. Bazen sevdiklerinizi çok kolay eleştirebiliyorsunuz. Özel hayatınızda kafanız net olmayacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanınızdan alacağınız güzel haberler para konusunda keyfinizi yerine getirecek. Yakın çevrenizin boş yere vaktinizi çalmasına izin vermemelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sahip olduklarınız konusunda kendinizi küçümsemeyin. En fazla eziyeti kendinize yapıyorsunuz. İş hayatınızdaki bazı değişimler üzerinizde stres yaratabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşüncelerinizi ve duygularınızı göstermekte zorlanabilirsiniz. Kendi işleriniz dışındaki alanlara kanalize olmak sizi sıkıntıya sokuyor ve bunaltıyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle paylaşım içinde olmak sizi çok mutlu edecek. Araştırma yapmak için harika bir gün olacak. Aile hayatınız sizi zorlayabilir ve gerebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili konularda kendinizi zirvede hissedebilirsiniz. Beklediğiniz somut adımlar, düşüncelerinizi doğrulayacak. Bu aralar gözler sizin üzerinizde!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Derin, araştırmacı ve paylaşımcı tavırlarınızı herkese rahatlıkla göstereceksiniz. Parasal değişimleri kafanıza çok takmamaya gayret etmelisiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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