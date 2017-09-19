BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BAŞAK burcunda oluşan yeniay, iş, hizmet ve sağlık alanlarımızdaki olayları hızlandırabilir. Devrede olan Merkür- Neptün karşıt açısıyla aldanmalara açık olacağız. Önemli görüşmelerden kaçınalım. Düşüncelerimiz net olmayacağından detay isteyen işlerde sıkıntı oluşabilir. Ayrıca Venüs, Başak burcuna geçiyor. 3 hafta boyunca ilişkilerimizde eleştirel, mantıklı ve pratik davranabiliriz. Duygularımızı aktarmak ve karşı tarafa göstermek kolay olmayabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, iş hayatınızdaki yeni kararlarınızı uygulamanız için sizi harekete geçirecek. Kafanızı karıştıran durumlar oluşabilir. Karşınıza gelen seçenekleri doğru ve net bir şekilde ele almalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız veya çocuğunuzla ilgili önemli kararları yeniay zamanı hayata geçirebilirsiniz. Söylenilenlerle yapılanlar birbirini tutmayabilir. Aldanmalara, aldatılmalara açık bir dönemdesiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile alanlarınızda bir yeniay yaşayacaksınız. Dağıtıcı, aldatıcı, kararsız etkilerle yeniliklere imza atarken karşınıza bazı sıkıntılar gelebilir. Yeniliklere kalkışırken kafa karışıklığına dikkat edin.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satış, reklam, pazarlama, ulaşım ve öğrenim alanlarınızda önemli adımlar devrede olabilir ama koşulların netliğinden emin olmalısınız. Yakın çevrenizdeki aldatıcı durumlara dikkat edin.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, maddi konularda atılacak yeni adımlar için sizi harekete geçirebilir ama yanıltıcı etkiler nedeniyle parasal konularda dikkatli olmalısınız. Bazı koşulların net olmaması sizi zorlayabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli bir yeniay içindesiniz. İlişkinizde yaşadığınız sorunlar size yeni kararlar aldırabilir. Önemli kararlar almaya yatkınsınız ama özel hayatınızdaki yanıltıcı durumlar kafanızı karıştırabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli adımlarınız için desteklenmeyeceksiniz. Bu yüzden diğer burçların aksine bu dönemde önemli girişimlerden kaçınmalısınız. Geri plandan yürüteceğiniz işlerinizin üzerine eğilmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, sosyal ortamlarınızı hareketlendirecek. Bu alanda önemli adımlar atabilirsiniz ama beklentiniz çok büyük olmamalı. Bu dönemde özel hayatınızdaki insandan kolay etkileneceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ve işlerinizde önemli adımlar atabileceksiniz. Karşınıza bazı fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatlara gereğinden fazla anlam yüklememeye çalışın. Bu dönemde yanılgılara fazlasıyla açık olabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, yabancılarla yapılacak olan işler, seyahat, eğitim, medya, ticaret ve hukuk alanlarınızda yeni girişimleri karşınıza getirecek. Karmaşık etkiler sizi yanıltabilir, dikkatli olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli kararlar almak isteyebilirsiniz ama maalesef gözden kaçıracağınız detaylar ileride sıkıntı yaratabilir. Maddi konularda net olun, gözünüzü dört açın, adımlarınızı çok dikkatli atın.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, ilişki adımlarınızı ve kararlarınızı hızlandırabilir. Bu kararları alırken kafanızın netliğinden emin olun. Aynı durum ortaklaşa işleriniz veya taşınma kararlarınız için de geçerli olacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN