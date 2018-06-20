AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün saat 14.28’e kadar Ay, Başak burcunda dolaşıyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Tamamlanması gereken işlerin üzerine düşelim. Sevdiklerimize karşı mükemmelliyetçi tavırlardan, eleştiriden kaçınalım. Öğleden sonra sosyalleşmeye başlıyoruz. İş konuları yerini özel ilişkilere bırakabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş alanlarınız aktif olacak. Ailenizdeki insanlarla fikirlerinizde heyecanlı olsanız bile yapılması gereken işlerinizi tamamlamadan içiniz rahat etmeyebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Riskten kaçının ve hislerinize, tahminlerinize çok güvenmeyin. Yakın çevrenizdeki insanlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Aktivitelere yer açın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yuvanız için yapacağınız konuşmalarda sevdiklerinizden destek görmek hoşunuza gidebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize dair planlar yapmadan önce, işlerinizin sağlamlığını kontrol edin. İletişime dayalı işleriniz hız kazanırken, programlar içine girebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para alışverişleriniz ön planda olacak. Etrafınıza karşı merakınız yüksek olabilir. Maddi konularda büyük hayaller kurmadan önce şartları netleştirmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde yakın arkadaşlarınızla güzel ve eğlenceli planlar içinde olabilirsiniz. Ailevi sorumluluklarınız duygusal sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikir ayrılıklarına açık olabilirsiniz. Buna rağmen bugün olayları toparlamak her zamankinden daha kolay olabilir. Duyduklarınız sizi hemen aşağıya çekmesin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Katılacağınız bazı aktivitelerde parasal anlaşmazlıklara dikkat edin. Seyahate dayalı güzel gelişmeler ve heyecanlı oluşumlar sizi çok mutlu edebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın bazı fikirlerini benimsemeyeceksiniz. Keyfinizi kaçıracak her şeyden uzak durun. Etrafınızda olup bitenleri farklı gözlerle görebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki fikir ayrılıkları sizi mutsuz etmesin. Özel yaşantınızda bu aralar dengeyi sağlamak zor olsa bile, değişik yerler ve ortamlar size bunu sağlayabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir yandan çok çalıştığınız bir yandan da hayatın keyfini çıkarmak istediğiniz bir dönemdesiniz. İçgüdüleriniz bu aralar doğru çalışıyor, onlara kulak verin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğinizle yapacağınız bazı konuşmalarda orta yolu bulmak kolay olmayabilir. Dış ortamlardaki sorumluluklarınız işlerinizi bir üst basamağa taşıyabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN