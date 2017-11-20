Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (20 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

HAFTAMIZ Ay, Yay burcundayken, gezmeye, dolaşmaya ve paylaşmaya yönelik başlıyor. Yarın, etkili ve güçlü insanlardan desteklerimiz olacak Çarşamba günü Güneş, Yay burcuna geçiyor. Özgür, rahat, spontan yönlerimizi kimliğimizde kullanmaya başlayacağız. Hafta sonu farklı ve değişik konu ve olaylar daha fazla ilgimizi çekecek. İlişkilerimizi şifalandırmak için pazar gününü kullanalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, hızlı yapınızla dış ortamlarda birçok işinizi halledebilirsiniz. Parasal harcamalarınızda aşırılıktan uzak durmanız gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Neler yaşadığınızı biriyle paylaşmak size iyi gelecek. Ortaklaşa para alanlarınızda bazı konuşmalarınız için harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle, ilişkiniz, hayatınız ve işleriniz üzerine konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı iş konularınızda abartıdan kaçınmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alışkanlıklarınızı değiştirme isteğiniz fazla olabilir. Fırsatlarla dolu bir dönemdesiniz. Önemli işlerinizi gün içinde tamamlamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda özgür tavırlarla hareket etmek isteyebilirsiniz. İş alanlarınızda ilginç gelişmeler olacak. Fırsatları değerlendirmelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızla ilgili konuşmalar gündeme gelebilir. Yoğunluk ve sakinlik arasında gidip geliyorsunuz. Biraz dinlenmeniz lazım.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenize umut dağıtabilirsiniz. Parasal konuşmalar gündeme gelebilir. Kararsızlığı yakın çevrenizin desteğiyle aşacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, maddi konularda kafa patlatabilirsiniz. Sevdikleriniz size yol gösterebilir. Harcamalarınızda abartıdan kaçınmaya gayret edin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinizde tuttuklarınızı anlatmak derdindesiniz. Sizi dinleyecek bir insandan öğrenecekleriniz var. Duygusal konuları fazla abartmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanıza takılan sorular, geçmişte yolculuk yapmanıza neden olabilir. Ortak para alanlarına dayalı konuşmalarda abartıdan kaçının.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik konuşmalar artabilir. İşinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bugün, sevdiğiniz insanla çok iyi anlaşacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayattan keyif alacaksınız. Yeni sorumluluklar üstlenmekten vazgeçmiyorsunuz ama önce eski şlerinizi tamamlamalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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