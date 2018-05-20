AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve haftabaşında Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Tansiyon ve kalp problemi olanlar dikkatli olmalılar. Sahurda ve iftarda protein alımında aşırıya kaçmamalı, bol sıvı tüketmeli, acı ve bol baharatlı yemeklerden uzak durmalıyız. Genel anlamda kreatif yönümüz ön plana çıkabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda bu dönem kafanız çok çalışıyor ve bazı konularda sinirli olabilirsiniz. Bugün aşk hayatınıza ve eğlenceli konulara önem verebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin sizin hayatınızı yükseltmek için oldukça yaratıcı çözümleri olabilir. Onları dinlemelisiniz ama bu hafta sonu ev hayatı size daha cazip gelebilir

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda önemli değişimler söz konusu olabilir ve siz bağlantılarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Desteğiniz beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel bir eğitim, seyahat fırsatı gruplu işlerinizde ve sosyal ortamlarınızda gözleri üzerinize çevirebilir. Maddi konularda riskten kaçınmayacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızın bu dönem aktif olması bir oraya, bir buraya koşturmanıza neden oluyor. Bugünü ve enerjinizi sevdiğiniz insanlara saklamalısınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu dönem kendinizi geliştirdiğiniz bir dönem, canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, durumlara ayak uydurmasını başaracaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınıza dair yönlenmeniz gereken konularda arkadaşlarınız size yardımcı olacaklar. İş ortamında beraber çalışmanın ve ekip olmanın keyfini sürebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün önemli kararlarınız için aradığınız isteği ve hareketi rahat bulacaksınız. Özel ilişkilerinizde tereddütleriniz olsa bile, kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu pazar gezmeye, dolaşmaya dair ne varsa her işi rahatlıkla organize edebilirsiniz. Günlük yapılması gereken işleriniz üzerinizde kararsızlığa neden olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarının hayata verdikleri tepki üzerinizde stres oluşturabilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi etrafınızdakilerle daha fazla paylaşmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün tamamen özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Aileniz için yapacağınız bazı harcamalar, evinize alacağınız bazı eşyalar sizi mutlu edebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yapılması gereken işlerinizi ele alacak ve hemen halledeceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde onlarla olan ilişkileriniz size ilham verebilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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