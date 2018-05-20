AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve haftabaşında Ay, Aslan burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Tansiyon ve kalp problemi olanlar dikkatli olmalılar. Sahurda ve iftarda protein alımında aşırıya kaçmamalı, bol sıvı tüketmeli, acı ve bol baharatlı yemeklerden uzak durmalıyız. Genel anlamda kreatif yönümüz ön plana çıkabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda bu dönem kafanız çok çalışıyor ve bazı konularda sinirli olabilirsiniz. Bugün aşk hayatınıza ve eğlenceli konulara önem verebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizin sizin hayatınızı yükseltmek için oldukça yaratıcı çözümleri olabilir. Onları dinlemelisiniz ama bu hafta sonu ev hayatı size daha cazip gelebilir
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda önemli değişimler söz konusu olabilir ve siz bağlantılarınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Desteğiniz beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzel bir eğitim, seyahat fırsatı gruplu işlerinizde ve sosyal ortamlarınızda gözleri üzerinize çevirebilir. Maddi konularda riskten kaçınmayacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızın bu dönem aktif olması bir oraya, bir buraya koşturmanıza neden oluyor. Bugünü ve enerjinizi sevdiğiniz insanlara saklamalısınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dönem kendinizi geliştirdiğiniz bir dönem, canınız önemli işlerle uğraşmak istemese bile, durumlara ayak uydurmasını başaracaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza dair yönlenmeniz gereken konularda arkadaşlarınız size yardımcı olacaklar. İş ortamında beraber çalışmanın ve ekip olmanın keyfini sürebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli kararlarınız için aradığınız isteği ve hareketi rahat bulacaksınız. Özel ilişkilerinizde tereddütleriniz olsa bile, kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu pazar gezmeye, dolaşmaya dair ne varsa her işi rahatlıkla organize edebilirsiniz. Günlük yapılması gereken işleriniz üzerinizde kararsızlığa neden olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının hayata verdikleri tepki üzerinizde stres oluşturabilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi etrafınızdakilerle daha fazla paylaşmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün tamamen özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Aileniz için yapacağınız bazı harcamalar, evinize alacağınız bazı eşyalar sizi mutlu edebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yapılması gereken işlerinizi ele alacak ve hemen halledeceksiniz. Yakın çevre ilişkilerinizde onlarla olan ilişkileriniz size ilham verebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.