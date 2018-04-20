BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN itibarıyla Güneş, Boğa burcuna geçiyor. Kimliğimizde oturaklı, temkinli, ağır ama kararlı yanlarımız ortaya çıkabilir. Bu dönemde bir hayli inatçı ve biraz da sabit fikirli olabiliriz.
Yukarıdaki yorumlar Güneş’in önümüzdeki 1 ay boyunca hangi alanlarda sizi etkileyeceğine dair yazılmıştır. Lütfen kendi burcunuzdan sonra yükselen burcunuzu da okumayı ihmal etmeyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Atılımlarınızın karşılığını somut olarak görmek istiyorsunuz. Bir şeylere sahip olmak size gerekli tatmini sağlayabilir. Bütçenizi düzenlemelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bencilliğiniz bu ay biraz fazla olabilir. Girişkenliğiniz ve kendinize olan güveniniz tam olacağından, insanların gözü üzerinizde olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik oluşumlar hayatınızın yönünü şekillendirebilir. Bilinçaltınızı düzenlemenin tam zamanı. Planlarınızı yeniden gözden geçirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde gösterebilirsiniz. Güvenilir yönlerinizle, vaktinizi arkadaşlarınıza ve çevrenize harcayacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizde kendinizi göstermenin vakti gelmiş bulunuyor. Eğer netleşmemiş koşullarınız varsa bu alanda hızlanmalar yaşayabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahatler sizi heyecanlandıracak. İşinizle veya kendinizle ilgili bir kurs ya da seminere katılabilirsiniz. Daha sık iş seyahatine çıkabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacağınız bir dönemdesiniz. Harcamalar ve ödemeler hususunda yeni düzenlemeler yapmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insan, onun şartları ve yaşam şekli sizin için önem kazanmaya başlayacak. Ortaklaşa işlerde beraber hareket edeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkaları için çalışmaktan mutlu olabilirsiniz. Sağlığınız sizin için çok daha önemli olmaya başlıyor. Evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk, hayatınızın merkezine yerleşecek. Çocuğunuz varsa, onunla uğraşmak, vakit geçirmek ve sorumluluklarını üstlenmek önem kazanacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kendinizi ailenize adayacaksınız. Eski ailevi konuları analiz ederek olaylara pratik çözümler üretmeye çalışacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminiz çok hızlı akacak. Satış, pazarlama, ticaret, ulaştırma, bilgisayar, yayıncılık ve teknik gerektiren işleriniz ön plana çıkabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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