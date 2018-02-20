BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BU sabah yapacağımız planlarda kararsızlıklar veya hoşnutsuzluklar oluşabilir. Bazı fikirlerimizi uygulamakta zorlanabiliriz. Gece saatlerine kadar Ay boşlukta olacağı için önemli işlerimizi tamamlamaya özen göstermeliyiz.

Gece saat 22.11’de Ay, Boğa burcuna geçiyor. Duygusal konularda kendimizi daha oturaklı, mutlu ve şanslı hissedebiliriz. Yemeye-içmeye olan düşkünlüğümüz önümüzdeki birkaç gün boyunca artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, fikir alışverişlerinize dikkat etmelisiniz. Gece saatlerinde sahip olduklarınız ön plana çıkacak. İş hayatınızdaki güzel gelişmeleri özel hayatınıza da aktarmaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı olayları gözünüzde fazlasıyla büyütebilirsiniz. Gece saatlerinde sadece kendi isteklerinize ve yapacaklarınıza odaklanacaksınız. Hayata keyifle yaklaşmayı başaracaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlardaki bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. İşlerinizi kendi bildiğiniz şekilde yoluna koymak istiyorsunuz. Bunu yapacak ve aile hayatınızda keyfinizi artıracaksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanlarla, yakın çevrenizle ilişkilerinizde anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Gün içinde bir yerden bir yere sürüklenebilir ya da hareket halinde olmak isteyebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Değişik yerlerde bulunma isteğiniz yoğun olabilir. Yapmanız gereken işlere ve yarım kalan konulara kanalize olmalısınız. Gece saatlerinde derin konularla ilgileneceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı programlarınızı gözden geçirmelisiniz. Konuşmalarınızda çok fazla kontrolcü olmamaya özen gösterin. Duygularınızı biraz daha serbest bırakmak sizin için iyi olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizdeki insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha rahat etkiler altındasınız. Harcamalarınız hızlanacak. Sevdiklerinize karşı anlayışlı olmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kısa vadeli planlarınızda bazı konuşmalar hoşunuza gitmeyebilir. Sevdiğiniz insana ayıracağınız vakit ve onunla olan paylaşımlarınızla öğleden sonra hayatı keyifli algılayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aktif, dinamik ve parasal harcamalara yönelik başlayan gününüz yerini yapılması gereken işlere bırakabilir. Aile hayatınızda sevdiklerinize karşı anlayışlı olacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda farklı bir gün sizi bekliyor. Ağırlayacağınız bir misafir bazı isteklerinizi ertelemenize neden olabilir. Gece saatlerinde daha keyifli ve paylaşımcı olabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı işlerinizi yoluna koymak veya yetiştirmek sizi zorlayabilir. Aile hayatınızda yapılması gereken işleri kolay toparlayacaksınız. Önemli bir mesele kolaylıkla hallolabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenize verdiğiniz sözler bugün sizi biraz zorlayabilir. Bazı arkadaşlarınızla olan programlarınızı iptal etmeniz gerekebilir. Gece saatlerinde enerjiniz değişecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER