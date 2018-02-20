BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BU sabah yapacağımız planlarda kararsızlıklar veya hoşnutsuzluklar oluşabilir. Bazı fikirlerimizi uygulamakta zorlanabiliriz. Gece saatlerine kadar Ay boşlukta olacağı için önemli işlerimizi tamamlamaya özen göstermeliyiz.
Gece saat 22.11’de Ay, Boğa burcuna geçiyor. Duygusal konularda kendimizi daha oturaklı, mutlu ve şanslı hissedebiliriz. Yemeye-içmeye olan düşkünlüğümüz önümüzdeki birkaç gün boyunca artabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, fikir alışverişlerinize dikkat etmelisiniz. Gece saatlerinde sahip olduklarınız ön plana çıkacak. İş hayatınızdaki güzel gelişmeleri özel hayatınıza da aktarmaya çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı olayları gözünüzde fazlasıyla büyütebilirsiniz. Gece saatlerinde sadece kendi isteklerinize ve yapacaklarınıza odaklanacaksınız. Hayata keyifle yaklaşmayı başaracaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlardaki bazı konuşmalar canınızı sıkabilir. İşlerinizi kendi bildiğiniz şekilde yoluna koymak istiyorsunuz. Bunu yapacak ve aile hayatınızda keyfinizi artıracaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanlarla, yakın çevrenizle ilişkilerinizde anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Gün içinde bir yerden bir yere sürüklenebilir ya da hareket halinde olmak isteyebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik yerlerde bulunma isteğiniz yoğun olabilir. Yapmanız gereken işlere ve yarım kalan konulara kanalize olmalısınız. Gece saatlerinde derin konularla ilgileneceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı programlarınızı gözden geçirmelisiniz. Konuşmalarınızda çok fazla kontrolcü olmamaya özen gösterin. Duygularınızı biraz daha serbest bırakmak sizin için iyi olacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizdeki insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha rahat etkiler altındasınız. Harcamalarınız hızlanacak. Sevdiklerinize karşı anlayışlı olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kısa vadeli planlarınızda bazı konuşmalar hoşunuza gitmeyebilir. Sevdiğiniz insana ayıracağınız vakit ve onunla olan paylaşımlarınızla öğleden sonra hayatı keyifli algılayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aktif, dinamik ve parasal harcamalara yönelik başlayan gününüz yerini yapılması gereken işlere bırakabilir. Aile hayatınızda sevdiklerinize karşı anlayışlı olacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda farklı bir gün sizi bekliyor. Ağırlayacağınız bir misafir bazı isteklerinizi ertelemenize neden olabilir. Gece saatlerinde daha keyifli ve paylaşımcı olabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı işlerinizi yoluna koymak veya yetiştirmek sizi zorlayabilir. Aile hayatınızda yapılması gereken işleri kolay toparlayacaksınız. Önemli bir mesele kolaylıkla hallolabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenize verdiğiniz sözler bugün sizi biraz zorlayabilir. Bazı arkadaşlarınızla olan programlarınızı iptal etmeniz gerekebilir. Gece saatlerinde enerjiniz değişecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.