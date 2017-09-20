AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün ve birkaç gün boyunca Ay, Terazi burcunda dolaşacak. Böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Özellikle öğleden sonraları bol su tüketmemiz sağlığımız açısından faydalı olacak. Evi havalandırmak, temizlik yapmak ve cam silmek uzun süreli etki sağlayacaktır. Özel hayatımız ve ilişkilerimiz gündemimizin ilk sıralarında yer alacak. Sosyalliğimiz de artabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız önem kazanabilir. Olaylara mantık çerçevesinden yaklaşacaksınız. Aşk hayatınızdaki güzel gelişmeler hayatınızda istediğiniz değişimlere neden olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda mantıklı ve çözüme yönelik hareket edeceksiniz. Sağlığınıza gereken yatırımı yapmalısınız. Aile hayatınızdaki güzel etkileşimler üzerinizde ve hayatınızda pozitif etkiler yaratacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda bazı önemli konuşmalar yapacaksınız. Mantığınızla hareket etmek size kazandırabilir. Kendinizi mutlu hissetmeniz, çevrenizle yapacağınız işleri güçlendirebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki ilişkilerinizde her şeye tek bir açıdan bakmamaya çalışın. Bugün aklınız çözüme yönelik çalışabilir. İş hayatınızdaki önemli değişimler parasal olarak işinize yarayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizin sorunlarına çare üretirken tek taraflı düşünmemeye özen gösterin. Dış ortamlardaki değişimler bu dönemde en çok sizin işinize yarayacak. Şansınız yüksek, değerini bilin!

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda duygularınızla değil, mantığınızla adım atmak işinize yarayabilir. Ortaklaşa para hanenizdeki değişimler ve olaylar sizi her tür olumsuzluktan koruyacak. Maneviyatınıza güvenin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Duygularınızdan bahsetmek ve yapacaklarınızı anlatmak hoşunuza gidebilir. Her sorununuza çözüm bulacaksınız. Özel hayatınızdaki değişimler sosyal ortamlarda şansınızı yüksek tutacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geçmiş konu ve olaylar yeniden karşınıza gelebilir. Konulara çözümcül yaklaşacak ve geçmişin sizi çok da incitmediğine şahit olacaksınız. İş değişimleriniz, kariyerinizi destekliyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınız artacak. Her tür soruna kolay çözüm bulmaya yatkın olacaksınız. Yaratıcı ve değişik fikirleriniz, tavırlarınız insanlar tarafından kolay kabul görebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda duygusal olarak konuşkan ve kendinizi gösterme isteğiyle dolu olacaksınız. Sorunlara çözümcül yaklaşacaksınız. Ailenize yapacağınız parasal yardımlar sizi mutlu edebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda konuşkan ve kendinizi ortaya koyan yapınızla ilerleyeceksiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde şanslı etkileşimleriniz olacak. Güçlü iletişiminiz size kazandırabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konusunda mantıkla ilerleyecek ve işlerinizi kolay halledeceksiniz. İş hayatınızdaki güzel etkileşimler, parasal değişimlerinizi dengeleyecek ve size yeni şanslar yaratacak.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN