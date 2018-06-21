AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün Güneş, Yengeç burcuna geçecek. 1 ay boyunca ailemize, yuvamıza ve güvenliğimize önem vereceğiz. Kimliğimizde duygusal, savunmacı ve biraz içe dönük yanlar ortaya çıkabilir. Yine bugün oluşan Venüs-Mars karşıtlığıyla, ilişkilerimizde anlaşmazlıklara ve sürtüşmelere açık olabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, açık yürekli, canayakın, popüler ve sevilen bir insansınız. Profesyonel iş yaşantınızda başarılı olacaksınız. Hayatınız denge üzerine kurulu ve kime nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Güçlü arzularınızı iyi alanlara kanalize etmeniz gerekiyor. Bu sene hayatınızda önemli açılımlar oluşabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön plana çıkacak. 1 ay boyunca ailenizle beraber hareket etmek, bir ev alım-satımı ya da kiralama gibi işlemlerde kendinizi gösterebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevre alanlarınızda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Bugün, ailevi ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Çekişmeler, sevdiğiniz insanla aranızda sorunlara neden olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Bugün, yakınınızdaki ve uzağınızdaki insanlarla olan bağlantılarınızda birtakım sorunlar ve sıkıntılar oluşabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kendinize güveniniz tam olacak. Ön planda olmaya özen göstereceksiniz. Bugün, parasal ilişkilerinizde bazı çekişmeler ve mücadeleler ortaya çıkabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kadersel birtakım olaylara maruz kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bugün, karşı cinsle anlaşmanız kolay olmayacak. Aranızdaki konuşmalar sürtüşmeye dönüşebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız, kimliğinizde ve hayatınızda etkili olacak. Organizasyonlara yönelik uğraşılarınız artabilir. Birlikte çalıştığınız insanlarla anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Göz önünde olmak ve toplum içine karışmak gibi etkiler altında olacaksınız. Sevdiğiniz insanla birbirinizi kırmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kimliğinizi ortaklı işler, seyahat, eğitim, hukuk, ticaret ve medya alanlarında ortaya koyacaksınız. Bugün, ailenizde yaşanacak bir anlaşmazlık sizi yorabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızı değiştirecek bir insanın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Bugün kadın-erkek ilişkilerinde fikirsel olarak gerginliklere açıksınız. Empatiyle hareket etmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı işler, hukuk ve yer değiştirme gibi konular devrede olacak. Karşı tarafı dinlemek ve onun beklentilerine kulak vermek ön plana çıkacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz. Kendinizi yararlı hissetmek kimliğinizin bir parçası olabilir. Bugün, sevdiğiniz insanla tartışmalara açık olabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk ve eğlenceyle ilgili konularda kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Yaratıcılığınız gelişecek. Çocuk yapmak istiyorsanız harekete geçmek için harika bir dönemdesiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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