AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın sabaha kadar Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemiz ve ikili ilişkilerimizde keyifli ve bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz. Ay, Boğa burcundayken daha yavaş hareket eder, ağırkanlı davranırız. Durumlara daha gerçekçi yaklaşırız. Aynı zamanda inatçı olabiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız; kafanız ve zihniniz sürekli meşgul ve siz aklınızı idare etmesini iyi biliyorsunuz. Maddi konularda şanslısınız ve güzel fırsatlarınız olacak. Bu sene, özel hayatınıza ve ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde şans sizden yana!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı olan her şeyden mutluluk duyuyorsunuz. İlginiz bugün daha çok para konularına yoğunlaşacak. Kimseyi dinlemeyecek ve kafanıza göre davranmak isteyeceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınıza yön vermek istediğiniz birçok konu olabilir. Tek sorun hangisinden başlayacağınızı tam olarak kestiremiyorsunuz. Gün içinde keyfinizi yüksek tutacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltınızı aktive eden konularda hisleriniz sizi doğru bir şekilde yönlendirecek. Endişelerinizi idare etmeyi becereceksiniz. İş konuları için kafanızda ayarlamalar yapabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ilişkilerinizde kendinizi çok rahat ve iyi hissediyorsunuz. Bir arada olduğunuz insanlar yaptıklarınızı takdir ediyor. Bugün, grupsal çalışmalarınızı hızlandıracaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Artan iş taleplerini karşılamakta zorlanabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlü tutarsanız çoğalan işleriniz size kapılar açacak. Bugün biraz dinlenmeye özen göstermelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir yandan kendinizi geliştirmekle uğraşırken, diğer yandan eğlenceli ortamların içinde olmaya özen gösteriyorsunuz. Bugün, canınız ağır işlerle uğraşmak istemeyecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Paranızı nasıl kullanmanız gerektiğini bileceksiniz. Her konuda içgüdüsel davranmaya müsaitsiniz ve gizemli olan her şey ilginizi çekiyor. Bu aralar sağlığınızı daha fazla önemsemelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beraber olduğunuz ilişkinizi ilerletmek için harika bir gün olacak. Karşı tarafın isteklerine yönelik olmanız işinizi kolaylaştırabilir. Özel ilişkilerinizden yana şansınız son derece yüksek.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda birçok konuya içgüdüsel yaklaşabilirsiniz. Estetik bakış açınız, yaptığınız işlerde fark edilmenizi sağlayacak. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda içiniz kıpır kıpır ve eğlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Kısa programlar, geziler ve iletişimsel işler devreye girecek ve sizi mutlu edecek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önceliklerinizi sıraya oturtmanız gerekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olmaktan mutluluk duyabilirsiniz ama kafanızda hâlâ takıldığınız, çözüme ulaştıramadığınız para konuları olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişim kuracağınız insanlar fazlalaşıyor. Girdiğiniz çevrelerde insanları etkilemeyi başaracaksınız. Bugün, dostlarınızla birlikte keyfinizi artıracak eğlenceli programlar yapabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.