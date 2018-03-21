AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın sabaha kadar Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Doğayla iç içe olmayı tercih edebiliriz. Ailemiz ve ikili ilişkilerimizde keyifli ve bizi rahatlatacak ortamlarda bulunmak, hobilerle ilgilenmek, bütçe planlamaları yapmak için harekete geçebiliriz. Ay, Boğa burcundayken daha yavaş hareket eder, ağırkanlı davranırız. Durumlara daha gerçekçi yaklaşırız. Aynı zamanda inatçı olabiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız; kafanız ve zihniniz sürekli meşgul ve siz aklınızı idare etmesini iyi biliyorsunuz. Maddi konularda şanslısınız ve güzel fırsatlarınız olacak. Bu sene, özel hayatınıza ve ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Ortaklaşa işlerinizde şans sizden yana!

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı olan her şeyden mutluluk duyuyorsunuz. İlginiz bugün daha çok para konularına yoğunlaşacak. Kimseyi dinlemeyecek ve kafanıza göre davranmak isteyeceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınıza yön vermek istediğiniz birçok konu olabilir. Tek sorun hangisinden başlayacağınızı tam olarak kestiremiyorsunuz. Gün içinde keyfinizi yüksek tutacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltınızı aktive eden konularda hisleriniz sizi doğru bir şekilde yönlendirecek. Endişelerinizi idare etmeyi becereceksiniz. İş konuları için kafanızda ayarlamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlık ilişkilerinizde kendinizi çok rahat ve iyi hissediyorsunuz. Bir arada olduğunuz insanlar yaptıklarınızı takdir ediyor. Bugün, grupsal çalışmalarınızı hızlandıracaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Artan iş taleplerini karşılamakta zorlanabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizi güçlü tutarsanız çoğalan işleriniz size kapılar açacak. Bugün biraz dinlenmeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir yandan kendinizi geliştirmekle uğraşırken, diğer yandan eğlenceli ortamların içinde olmaya özen gösteriyorsunuz. Bugün, canınız ağır işlerle uğraşmak istemeyecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paranızı nasıl kullanmanız gerektiğini bileceksiniz. Her konuda içgüdüsel davranmaya müsaitsiniz ve gizemli olan her şey ilginizi çekiyor. Bu aralar sağlığınızı daha fazla önemsemelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber olduğunuz ilişkinizi ilerletmek için harika bir gün olacak. Karşı tarafın isteklerine yönelik olmanız işinizi kolaylaştırabilir. Özel ilişkilerinizden yana şansınız son derece yüksek.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda birçok konuya içgüdüsel yaklaşabilirsiniz. Estetik bakış açınız, yaptığınız işlerde fark edilmenizi sağlayacak. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda içiniz kıpır kıpır ve eğlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Kısa programlar, geziler ve iletişimsel işler devreye girecek ve sizi mutlu edecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önceliklerinizi sıraya oturtmanız gerekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olmaktan mutluluk duyabilirsiniz ama kafanızda hâlâ takıldığınız, çözüme ulaştıramadığınız para konuları olabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim kuracağınız insanlar fazlalaşıyor. Girdiğiniz çevrelerde insanları etkilemeyi başaracaksınız. Bugün, dostlarınızla birlikte keyfinizi artıracak eğlenceli programlar yapabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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