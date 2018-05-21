BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN Güneş burç değiştirerek İkizler burcuna geçecek. 1 ay boyunca her zamankinden daha hızlı ve meraklı olacağız. Sosyal yönlerimiz ortaya çıkabilir. İkizler burcuyla diğer hava grupları Terazi ve Kovalar için rahatladıkları bir dönem olacak. Değişken burçlar olan Başak, Yay ve Balık içinse mücadeleci bir süreç başlıyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca satış, pazarlama ve yakın çevrenizle ilgili konularda yoğunluk yaşayabilirsiniz. Meraklı yapınızla kısa yolculuklar ve iletişime dayalı konular ön planda olacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parayla ilgili işleriniz yoğunlaşacak. Ticaretle ilgili işlerde kimliğinizi ortaya koyacak, bu alanlarda temkinli ilerlemeye çalışarak kazançlarınızı artırmanın yollarını bulacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize güveniniz tam olacak. Ön planda olmaya özen gösterecek, planlarınızı hayata geçireceksiniz. Sağlığınız iyileşmeye, sizi strese sokan konular uzaklaşmaya başlayacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kadersel olaylara ve olgulara maruz kalacaksınız. Sağlığınıza dikkat edin. Sakin durmalı, gelecek atılımlarınız için düşünmeli ve planlarınızı gözden geçirmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevreniz, hayatınızda etkili olacak. Organizasyonlar ve işten elde edilecek gelirler için uğraşılarınız artabilir. Geleceğinizi yönlendirecek insanlarla tanışabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışmalarınızda istediğiniz koşullara sahip olacaksınız. Önümüzdeki 1 ay boyunca göz önünde olmak, toplum içine karışmak, yerinizi sağlamlaştırmak gibi etkiler ön plana çıkacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimliğinizi yabancı ortaklı işler, seyahatler, eğitim, hukuk, ticaret ve medyada ortaya koyacaksınız. Bir kurs ya da seyahat hayata farklı gözlerle bakmanıza neden olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kredi, banka, faiz, vergi, stopaj ve ortaklaşa elde edilen gelirler alanlarında kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Tecrübeli bir insanın deneyimlerinden faydalanabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik, ikili ilişkiler, ortaklı işler, danışmanlık, hukuk ve yer değiştirme gibi konular merkezinizde olacak. Karşı tarafı dinleyip beklentilerine kulak vermek önem kazanacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve hizmet alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz. Önümüzdeki 1 aylık süreçte çalışmak ve kendinizi yararlı hissetmek kimliğinizin çok önemli bir parçası olabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınızı geliştireceksiniz. Çocuk yapmak isteyenler için harika bir dönem başlıyor. Aşk hayatınız alevlenecek. Bu dönemde şartlarınızı sağlama almak isteyebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızla ilgili konular ön plana çıkmaya başlayacak. Ailenizle beraber hareket etmek isteyeceksiniz. Evinize önem vermeniz gereken bir dönem olacak.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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