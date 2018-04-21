AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın akşama kadar Ay, Yengeç burcunda dolaşıyor. Ailemizi ve sevdiklerimizi koruma içgüdüsü ön planda olabilir. Duygularımızın en yoğun yaşanacağı zamanlardayız. Duygusal anlamda fedakâr davranışlarda bulunabiliriz. Sevgilimizle ya da eşimizle romantik saatler geçirebiliriz. Ancak duygusallığın verdiği hassasiyetle, alınganlığa karşı çok dikkatli olmalıyız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güvenliğinizle ilgili konuları önemseyeceksiniz. Maddi konular da kafanızı kurcalıyor. Bu alandaki güzel teklifler sizi mutlu edebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara kol kanat germek gibi etkiler içinde olabilirsiniz. Düşünceleriniz karışık olsa da eğlenceli bir gün geçireceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda anaç ve herkesi kollayan taraflarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Enerjinizi hâlâ tam anlamıyla ortaya koyamıyorsunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde, kendi isteklerinizi devreye sokacaksınız. Hızlı akan bir sosyal çevre ağınız var. Bugün duyacaklarınız sizi çok mutlu edebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer hayatınız hızlanıyor, kendinizi göstereceksiniz. Gireceğiniz ortamlarda bazı görüşlerin sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarınız aktif olacak, arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Gireceğiniz ortamlar, özel hayatınızda anlaşmazlıklara yol açabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Temponuzun giderek arttığını göreceksiniz. Toplumsal konulara ilginiz artabilir. Başkalarından istediğiniz desteği alabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Bazı konularda düşünceleriniz sizi zorlayabilir. Olaylara daha geniş bir açıdan bakın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para alanlarınız, ödemeler ve bütçe hesaplamalarınız devrede olabilir. Düşüncelerinizi daha çok kendinize saklayacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın istekleri ön planda olacak. Sevdiğinizle fikirsel takışmalara dikkat edin. Hayata aşkla yaklaşacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızla ve beslenme düzeninizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Aile ortamlarınızda yakalayacağınız huzur sizi yenileyecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizle ilgileneceksiniz. Özel hayatınızdaki mutluluk sizi üzen her şeyi geride bırakmanıza neden olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.