AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın akşama kadar Ay, Yengeç burcunda dolaşıyor. Ailemizi ve sevdiklerimizi koruma içgüdüsü ön planda olabilir. Duygularımızın en yoğun yaşanacağı zamanlardayız. Duygusal anlamda fedakâr davranışlarda bulunabiliriz. Sevgilimizle ya da eşimizle romantik saatler geçirebiliriz. Ancak duygusallığın verdiği hassasiyetle, alınganlığa karşı çok dikkatli olmalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güvenliğinizle ilgili konuları önemseyeceksiniz. Maddi konular da kafanızı kurcalıyor. Bu alandaki güzel teklifler sizi mutlu edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara kol kanat germek gibi etkiler içinde olabilirsiniz. Düşünceleriniz karışık olsa da eğlenceli bir gün geçireceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda anaç ve herkesi kollayan taraflarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Enerjinizi hâlâ tam anlamıyla ortaya koyamıyorsunuz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde, kendi isteklerinizi devreye sokacaksınız. Hızlı akan bir sosyal çevre ağınız var. Bugün duyacaklarınız sizi çok mutlu edebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınız hızlanıyor, kendinizi göstereceksiniz. Gireceğiniz ortamlarda bazı görüşlerin sizi aşağıya çekmesine izin vermeyin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız aktif olacak, arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Gireceğiniz ortamlar, özel hayatınızda anlaşmazlıklara yol açabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Temponuzun giderek arttığını göreceksiniz. Toplumsal konulara ilginiz artabilir. Başkalarından istediğiniz desteği alabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Bazı konularda düşünceleriniz sizi zorlayabilir. Olaylara daha geniş bir açıdan bakın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınız, ödemeler ve bütçe hesaplamalarınız devrede olabilir. Düşüncelerinizi daha çok kendinize saklayacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın istekleri ön planda olacak. Sevdiğinizle fikirsel takışmalara dikkat edin. Hayata aşkla yaklaşacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ve beslenme düzeninizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Aile ortamlarınızda yakalayacağınız huzur sizi yenileyecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizle ilgileneceksiniz. Özel hayatınızdaki mutluluk sizi üzen her şeyi geride bırakmanıza neden olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER