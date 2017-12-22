AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın Ay, Kova burcunda dolaşacak. Kova burcu dolaşım sistemi, baldır, bacak, ayak bileği ve topukları temsil eder. Bu bölgeleri zorlamaktan kaçınmalıyız. Yeni insanlarla tanışmak ve gezmek için harika günler.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda rahat edeceksiniz. Sevdiklerinizle bağlantılarınız kuvvetli akabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hırslı yanlarınızla işlerinizi kolay organize edeceksiniz. Önsezilerinizi doğru kullanıp doğru kararlar verebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ağır yükümlülükler altına girmek istemeyebilirsiniz. Sosyal ortamlarda kendinizi mutlu hissedeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki farklı yaklaşımlar size kendinizi rahat hissettirecek. Duygularınızı gizlemeye yatkınsınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle ortaklaşa hareket etmek isteyebilirsiniz. Devamlı hareket halinde olmak sizi hayata bağlıyor.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Yakın çevrenizle bağlantılarınızda birbirinizi anlamak biraz zor olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat, girişimleriniz açısından sizi destekliyor. Rahat tavırlarınızla sevdiğiniz insanla daha fazla yakınlaşabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjinizi aile yaşantınızda harcamak isteyebilirsiniz. Bugün, işlerinizi kendi isteklerinize göre toparlayabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle, sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Girişimlerinizde güzel gelişmeler altındasınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki gelişmeler sizi hareketlendirebilir. Arkadaşlarınızla anlaşmazlıklarınız olsa da durumu toparlayacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı ilişkilerinizde daha naif davranmalısınız. Farklı düşünceler zor işlerinize daha kolay adapte olmanızı sağlayabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok hayal kurup kendinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Maddi konularda kararlar alabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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