BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün itibarıyla enerjimizi ilişkilerimize veya ortaklı işlerimize kaydırıyoruz. Onay almak, tembellik yapmak, harekete geçmekten ziyade düşünce bazında kalmak Mars’ın Terazi burcundaki sıkıntılı yönleri. Olaylar arasında denge sağlamaya çalışırken her konuyu kendi istediğimiz yöne çekmemeye özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mücadele alanınızı ilişkilerinize veya ortaklı işlerinize kaydırmaya başlıyorsunuz. Bu konularda çeşitli sıkıntı ve sürtüşmeler yaşamaya meyilli olabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınız ve sağlığınız önem kazanıyor. Mücadele isteğiniz yüksek, beraber çalıştığınız insanlarla zaman zaman ufak tefek sürtüşmelere hazır olmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mücadelenizi aşk hayatınızda, çocuk konularında, sanatsal işlerde veya risk içeren alanlarda yoğun biçimde ortaya koymaya başlıyorsunuz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz ve eviniz için harekete geçme isteğiniz artıyor. Tembellik öne çıkabilir ve sizi harekete geçmekten alıkoyabilir. Güvenliğinizi bu süreçte ihmal etmeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi çevrenizdeki insanlara kaydırıyorsunuz. Akraba veya kardeşleriniz için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Satış ve reklam alanlarındaki işleriniz yoğun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal alanda enerjinizi ortaya koyacağınız ve sonuçlarını alacağınızın bir sürece giriyorsunuz. Maddi konularda mücadeleleriniz artacak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel girişimleriniz için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Kararsızlıklar ortaya çıksa bile istikrarlı olmaya çalışmalısınız. Ufak tefek sürtüşmelere dikkat.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda enerjinizi istediğiniz gibi kullanamayabilirsiniz. Arkanızdan çevrilen işlere karşı dikkatli olun ve önemli adımlar konusunda çok acele etmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi sosyal ortamlarda ortaya koymaya başlıyorsunuz. Grupsal işlerden fayda sağlayabilir, insanlara ve arkadaşlarınıza liderlik yapabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi iş konularına kaydırmaya başlıyorsunuz. İşinizde girişimlerinizi hızlandıracaksınız. Bu süreçte iş bağlantılarınızı diplomasiyle yürütmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi medya, eğitim veya seyahat alanlarınızda göstereceksiniz. Bu alanlarda başkalarından onay ve yardım almak önem kazanabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi ortaklaşa para alanlarınıza harcamaya başlıyorsunuz. Bugün itibarıyla sevdiğiniz insanla aranızdaki para meselelerine özen göstermelisiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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