BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün Güneş, Terazi burcuna geçiyor. Kimliğimizde dengeli, sosyal, kararsız yönlerimiz öne çıkmaya başlayacak. Teraziler için sağlıkla ilgili konularda rahatlamaya başlayacakları, özgüven tazeleyecekleri, karşılaşacakları sıkıntılara karşı daha rahat hareket edecekleri bir dönem olacak. Kova ve İkizler burçları için kimliklerini öne çıkaracakları bir süreç başlıyor. Bugün önemli ve güçlü insanlardan düşüncelerimiz adına destek alabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ikili ilişkilerde ve ortaklı işlerde göstermeye başlayacaksınız. Eşinizin veya sevgilinizin hayatının detayları ön planda olacak. Önemli iş görüşmeleri kafanızdaki bazı şüpheleri yok edebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklarınız artıyor. Daha fazla çalışacak ve başkaları için uğraşacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular önem kazanıyor. Önemli insanlar işinizde ve aşk hayatınızda size destek vermeye hazır.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kimliğinizi aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya varsa çocuklarınızla ilgili oluşumlarda göstereceksiniz. Hayatı keyifli yönleriyle algılayabilir, sportif faaliyetlerde yer alabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev alım, satım ya da kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenebilirsiniz. Eviniz ve aileniz hayatınızın merkezine yerleşebilir. Çevrenizdeki size yakın olan insanlarla birlikte planlar yapabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimliğinizi, yakın çevre alanında göstereceksiniz. Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim ve bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para kazanma isteğiniz, bir şeylere sahip olma arzunuz artabilir. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insan size fikirleriniz konusunda destek olabilir. Kreatif işlerinizde güzel sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşük hissettiğiniz enerjiniz yükselecek. Fiziksel olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Bazı fikirleriniz ailevi konularda işinize yarayabilir. Güçlü bir insandan yardım isteyebilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel girişimleriniz adına hareket etmemeye özen gösterin. Sağlığınıza dikkat edin. Arkanızdan dönen olaylara karşı hazırlıklı olmalısınız. Güçlü iletişimle istediğiniz şartlara sahip olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sosyal çevrenizden faydalanabilirsiniz. Kalabalık ortamlar ve grupsal işler size kazandırabilir. İş alanlarınızda parasal konuları rahatlıkla halledebileceksiniz. Önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Her zamankinden daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Olaylara karşı güçlü durdukça, fikirlerinizi hayata geçirmeniz kolaylaşacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarında ortaya koyabilirsiniz. Eğer bu işlerden biriyle uğraşıyorsanız, şartlar sizin lehinize olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Banka, kredi, borç, vergi, stopaj ve prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Başkalarının kaynaklarına bağımlı olacaksınız. Gizemli ve ruhani konulara ilgi duyacaksınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
- Hande Kazanova
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