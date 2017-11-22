Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (22 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN itibarıyla Güneş, Yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kişiliğimizde özgür, rahat ve sabırsız yanlarımızı ortaya çıkaracak.

Değişik yerler, insanlar görme isteğimiz artabilir. Gezmekten, dolaşmaktan, farklı kültürleri tanımaktan keyif alabiliriz. Heyecanlı ve çocuksu yönlerimiz öne çıkabilir.

Yukarıdaki yorumlar Güneş’in sizi hangi alanlarda etkileyeceğine dairdir. Yükselen burcunuzu da okuyunuz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca kendinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Bu alanlarda harekete geçmenin tam zamanı!

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden itibaren banka, kredi, borç, vergi, stopaj ve prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylara hayatınızda yer açmalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Yeni projeler, çalışmalar, ortaklaşa başlatılan işler, danışmanlık alanları, gündeminizde yer alabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artıyor, başkaları için uğraşacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili oluşumlar öne çıkmaya başlıyor. Hayatı keyifli yönleriyle algılayabilirsiniz. Aktivite ve sportif faaliyetlerde özgürce kendinizi göstereceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizi evinizden yapmaya istekli olabilirsiniz. Ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ailenizle vakit geçirmek hoşunuza gidecek.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlginiz yakın çevre ve komşular konularına kayabilir. Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim ve bilgisayar alanlarında işi olanlar için keyifli bir dönem olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konuları sizin için önemli olacak. Başlattığınız işlerin meyvelerini toplayacaksınız. Gayrimenkulle ilgili işler, ticaret ve muhasebeye dayalı konular gündeminizde olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşük hissettiğiniz enerjiniz yükselecek. Kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir dönem. Kafanız ve düşünceleriniz daha net olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş kadersel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına 1 ay boyunca hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde ve grupsal işlerde göstermeye başlıyorsunuz. İşten elde edilen gelirlerinizi artırmak için daha yoğun çalışabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilir, farklı yöntemlere yönelebilirsiniz. Hırsınızı işinize kaydıracaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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