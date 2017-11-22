Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (22 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN itibarıyla Güneş, Yay burcuna geçecek ve 1 ay boyunca kişiliğimizde özgür, rahat ve sabırsız yanlarımızı ortaya çıkaracak.
Değişik yerler, insanlar görme isteğimiz artabilir. Gezmekten, dolaşmaktan, farklı kültürleri tanımaktan keyif alabiliriz. Heyecanlı ve çocuksu yönlerimiz öne çıkabilir.
Yukarıdaki yorumlar Güneş’in sizi hangi alanlarda etkileyeceğine dairdir. Yükselen burcunuzu da okuyunuz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
1 ay boyunca kendinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim, hukuk alanlarınızda ortaya koyacaksınız. Bu alanlarda harekete geçmenin tam zamanı!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünden itibaren banka, kredi, borç, vergi, stopaj ve prim gibi konularla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Sizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylara hayatınızda yer açmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Yeni projeler, çalışmalar, ortaklaşa başlatılan işler, danışmanlık alanları, gündeminizde yer alabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimliğinizi iş ve hizmet alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artıyor, başkaları için uğraşacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili oluşumlar öne çıkmaya başlıyor. Hayatı keyifli yönleriyle algılayabilirsiniz. Aktivite ve sportif faaliyetlerde özgürce kendinizi göstereceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizi evinizden yapmaya istekli olabilirsiniz. Ev alım, satım, kiralama gibi işleriniz varsa onlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Ailenizle vakit geçirmek hoşunuza gidecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlginiz yakın çevre ve komşular konularına kayabilir. Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim ve bilgisayar alanlarında işi olanlar için keyifli bir dönem olacak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para konuları sizin için önemli olacak. Başlattığınız işlerin meyvelerini toplayacaksınız. Gayrimenkulle ilgili işler, ticaret ve muhasebeye dayalı konular gündeminizde olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşük hissettiğiniz enerjiniz yükselecek. Kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz adına olumlu bir dönem. Kafanız ve düşünceleriniz daha net olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş kadersel alanınızda hareket etmeye başlayacak. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına 1 ay boyunca hareket etmemeye, adım atmamaya özen göstermelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önümüzdeki 1 ay boyunca kimliğinizi, sosyal çevrenizde ve grupsal işlerde göstermeye başlıyorsunuz. İşten elde edilen gelirlerinizi artırmak için daha yoğun çalışabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi iş alanlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilir, farklı yöntemlere yönelebilirsiniz. Hırsınızı işinize kaydıracaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.