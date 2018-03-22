AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BUGÜN ve yarın Ay, İkizler burcunda olacak. Üst solunum yollarımız uyarılıyor. Beslenmede yağ günleri olduğundan, bedenimiz bugünlerde yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir.
Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir süreçteyiz, Kolektif zaman geçirmek, sosyal olmak, eğlenceli ortamlarda bulunmak, kısa seyahatler, konferanslar, seminerler ve tanıtımlar için bugünden ve yarından yararlanalım. Hızlı gelişmelere açık olacağız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapacaklarınız konusunda en ufak bir şüpheniz yok ve hızlı yol almak istiyorsunuz. Düşüncesiz para harcamalarından uzak durun. Çevrenizdeki insanlarla iletişiminiz artacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, inatçılığınız ve önemli konuları içinize atmanız özel hayatınızda sizi bir hayli zorlayabilir. Düşündüklerinizi sevdiğiniz insana aktarmanın bir yolunu bulmalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız etkinlikler ve planlar, gün içinde devrede olacak. Çevrenizden alacağınız fikirler işinize yarayabilir ama kendi bildiğinizden şaşmayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Oldukça yoğun geçen günlerin ardından kendi köşenize çekilmek isteyebilirsiniz. İçsel streslerinizi kimseye çaktırmayın. Ne olursa olsun kendinizden emin davranmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatleri itibarıyla içinizdeki gezme ve eğlenme coşkusu artabilir. Sağlığınız veya iş hayatınızla ilgili sorunlarınızı ancak eğlenceli bir yönden ele alırsanız rahatlıyorsunuz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal kararlarınızda işler yavaş ilerleyebilir. Bugün, kariyer alanlarınızda yapılması gerekenleri ele alabilirsiniz. Sizi sıkıştıran koşullara karşı daha rahat tavırlarla ilerlemelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarına çok fazla taviz vermemelisiniz. Gezmeye, farklı ortamlara açılmaya ihtiyacınız olabilir. Gelecek planlarınızı yaparken, konuşmalarınızın daha net olmasına özen gösterin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızın iyi bir düzene ve dengeye ihtiyacı olabilir. Parasal işlerinizin de üzerine eğilmelisiniz. Bugün, planladığınız bazı işlerinizde aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanın düşüncelerine önem verebilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlamaya meyilli olsanız bile, net ifadeler keyifli zamanlar yaşamanızı sağlayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Rutin iş hayatınız ve ailevi konular bu aralar sizi yormuş olabilir. Ailenizle konuşurken sakin olun. Kafanızda oluşturduğunuz planlardan onların haberi olmayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanıza takılan konulardan sıyrılıyorsunuz. İletişimsel işlerinizde yaratıcılığınızı konuşturabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Olayları kafanızda büyütmeye son vermeniz gerekiyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınıza odaklanacaksınız. Yakın çevrenizdeki insanlara söz verirken abartılı tavırlardan kaçının. Bu aralar içiniz kıpır kıpır, aklınızda sizi heyecanlandıran birçok plan var.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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