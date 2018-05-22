AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, Başak burcunda olacak. Sağlığımızla ilgili konulara odaklanabiliriz. İş hayatımızda verimli olmak isteyebilir, günlük işlerimizi organize edebiliriz. Hareketlerimizde hız kazanıyoruz ama düşünmeden harekete geçmemeye özen göstermeliyiz. Hazımsızlık sorunlarına dikkat etmeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; hırslı, inançlı, konuşkan, sosyal, faal, yapıcı, materyalist ve zeki bir kişiliğe sahipsiniz. Altıncı hissiniz kuvvetli. Sizde keşfedilmemiş gizli yetenekler olabilir. Maddiyatçı tarafınız kendinizi güvende hissetme ihtiyacınızdan kaynaklanıyor. Bu sene, karşınıza güzel şanslar ve fırsatlar çıkabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kurduğunuz bağlantıların biraz ağır ama emin adımlarla ilerlediğini göreceksiniz. Bu durum size her anlamda güç katacak ve yapacaklarınız için sizi hareketlendirecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının kaynaklarında üstlendiğiniz sorumluluklar size daha kararlı ilişkiler sunacak. Alacağınız bazı haberler coşkunuzu artırabilir. İşlerinizi iyi bir şekilde organize edin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre alanlarınızda kuracağınız bazı ilişkilerin sağlam bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Arkadaşlarınızın size açacağı kapılar gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde iş bağlantılarınızda harekete geçirici etkiler altında olabilirsiniz. Bağlantılarınızı sağlam ve kararlı noktalara taşıyacağınız iş sorumlulukları gündeminizde olacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hayatı ciddi algılamaya müsaitsiniz. Gün içinde önemli iş sorumluluklarını ve gelecek bağlantılarını oluşturabileceğiniz gibi parasal konuların üzerine de eğilebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak maddi konularınızı sağlama alacaksınız. Aile hayatınız için yapacaklarınızın önem kazandığı bir dönemdesiniz. Her işinizi halletmek için bir çıkar yol bulacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa işlerinizde yakın çevreniz sizi destekleyecek. İletişime dayalı işleriniz varsa istediğiniz sonuçları almaya yatkınsınız. Yapacaklarınızı daha net görmeniz gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ilişkilerinizde maddi bağlantıları ve görüşmeleri oluşturmak için uygun bir gün. Kalıcı ve sağlam bağlantılar kafanızdaki planları oluşturmanız açısından önem kazanacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendiniz için bir şeyler yapma isteğiniz, hayatınızdaki insanı daha somut noktalara taşıma arzunuzla birleşebilir. Önemli işlerinizi sağlam bir zemine oturtabileceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konularda ilişkilerinizi ve yapacaklarınızı sağlam bir zemine oturtma isteğiniz yüksek görünüyor. İstediklerinizi yapabilecek ve yeni kararlar almaktan çekinmeyeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizi, sosyal çevrenizle beraber sağlam ve kalıcı bir platforma oturtabilirsiniz. Birçok düşüncenizi ve projenizi zorlanmadan hayata geçirebileceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş sorumluluklarınızı ve parasal bağlantılarınızı güçlendireceksiniz. Çevrenizle iletişiminizi güçlü tutmalısınız. Karşınıza çıkacak seçenekler bu hafta sizi fazlasıyla sevindirecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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