BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BU pazar, Plüton gezegeni gerile-meye başlıyor. Güç kazandığımız, değiştiğimiz ve bizi dönüştüren olayların ardındaki sebepleri bulmak ve fark etmek anlamında içsel yolculuğumuzu başlatacağımız bir dönem olacak. Bu pazar akşam saatlerine kadar önemli işlerle uğraşmak yerine daha keyfe yönelik ortamlarda bulunmaya özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi olaylar öne çıkabilir. Sevdiklerinize karşı korumacı tavırlarınızla hareket edeceksiniz. Kariyerinizi gözden geçireceğiniz bir dönemdesiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız hayatınızın gidişatını netleştirebilir. Önemli gelişmeler kendinizi iyi hissettirecek. Ortaklık işlerinizi ve planlarınızı gözden geçireceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu pazar maddi konulara odaklanabilirsiniz. Yaptığınız işlerde sahip olduklarınızın değerini bileceksiniz. İyi koşullar bugün rahat hissettirecek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İsteklerinizi ön planda tutacaksınız. Aile hayatınızdan güzel destekler alacaksınız. Özel hayatınızdaki bir insanla etkileşim yaşayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli işlerden uzak durmanız yerinde olabilir. Parasal konularda çevrenizle fikir birliği içinde olacaksınız. İletişim konusunda fırsatlara açıksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ilişkileriniz bugün devreye girecek ve işinize yarayacak. Hayatınızı paylaştığınız insandan göreceğiniz yardımlar yaşamınızı kolaylaştıracak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Pazar gününüz kalabalık yerlerde bulunma isteğinizle başlayacak. Hayatınızdaki önemli gelişmeler, hedefler belirlemenize neden olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bolca dolaşmak ruhunuza bugün çok iyi gelecek. Eğitim hayatınızda bu birkaç gün bazı detaylar önünüze düşebilir. Hayatı farklı okuyacaksınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla iletişiminizi artıracaksınız. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Parasal konulara bakış açınız değişecek.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güne ortaklık işlerinizle ilgilenerek başlayacaksınız. Bugün sevdiklerinizden onay almak isterken, bir yandan da kolay duygusal patlamalara açıksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gününüz yapılması gerekenlerle başlıyor. İletişimde olacağınız insanlara karşı anlık çıkışlarınızı kontrol etmeye çalışın. Kendinizi gözden geçirin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde olup bitenlere odaklandığınız bir dönemdesiniz. Maddi konularda fikir alabilirsiniz. Çevrenizdekileri tekrar değerlendireceksiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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