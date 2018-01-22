HAFTAYA BAKIŞ

HAFTAYA Ay, Koç burcundayken başlıyoruz. Girişken, hızlı, aktif, inatçı ve sabırsız yönlerimiz ortaya çıkabilir. Çarşamba günü bir konuya takılıp kalmamalı, obsesif davranışlardan uzak durmalıyız. Perşembe günü fikir ve düşüncelerimizde hayat bizi desteklerken, cuma günü enerjimiz değişecek.

İnsanlarla anlaşmamız kolay olmayacak. Değişik felsefelerle olan mücadelelerimiz artabilir. Olaylara empatiyle yaklaşalım. Hafta sonu çabuk tepki vermeye meyilli olacağız. Günlük bilgi akışından çabuk sıkılacağız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hafta başı kendi istekleriniz ile zorunlu olarak yapacaklarınız arasında duygusal zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Dengeyi sağlamak için iyi bir planlamaya ihtiyacınız olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi öne sürmeniz gereken konularda strateji geliştirmeniz gerekiyor. İş alanlarınızda başkalarını da düşünmeniz çevrenizin size olan saygısını artırabilir. Takıntılarınızı bırakın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle beraber yapacağınız planları kendi hayat yolunuza uyarlamak işlerinizi kolaylaştırabilir. Maddi konularda daha dikkatli olmalı ve ince ayarlar yapmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizde dengeyi oturtmaya çalışın. Sevdiğiniz insanın sorumlulukları sizi zorlarken, ilginizi başka konulara çevirmeli ve bu alanlarda konuşmaktan kaçmamalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevecen ve anlayışlı yönleriniz ön planda olacak. Günlük hayatınızda ağırlaşan sorumluluklarınız zaman zaman planlarınızın aksamasına sebep olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizde parasal yönden yapılması gerekenleri halledebilirsiniz. Enerjiniz doğru akacak. Aşk hayatınız için üstlendiğiniz sorumluluklar parasal yönden sizi zorlayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyi sevdiklerinizle yapmak isteyebilirsiniz. Aile hayatınızdaki sorumluluklar ilişkilerinizde sizi kısıtlayabilir veya zorlayabilir. Bu hafta takıntılardan uzak durmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi planlayarak yola çıkmalısınız. Yakın çevrenizin sorumlulukları, verilen sözler iş akışınızı ve yapılması gerekenlerin dengesini bozabilir. Hislerinizi doğru kullanın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Risk almanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. En ufak bir sorun ya da olumsuzluk sizi hemen aşağıya çekebilir. Sabah saatlerinde duygusal yetersizlikleriniz olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, üstlenmeniz gereken sorumluluklar size ağır gelebilir. Ev hayatınıza da iş alanlarınıza yaklaştığınız gibi yaklaşmayı denemelisiniz. Ne yaparsanız yapın ciddiyetle ele alın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlarla irtibatınız yüksek olabilir. Bu hafta, çevrenizde olup biten her şeyi farklı gözlerle görecek ve davranışlarınızı ayrıntılarıyla gözden geçireceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki sorumluluklar sizi aşağıya çekebilir. Geleceğinize yönelik konularda takıntılı davranmayın. Ailenizden bir insanın konuşmaları kafanıza takılabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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