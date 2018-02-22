AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Boğa burcunda dolaşıyor. Sağlığımızda üşütme, nezle, öksürük, larenjit, salgı bezi şişmesi, boyun tutulması ve incinmeleri yaşayabiliriz. Yemeye-içmeye olan düşkünlüğümüz artabilir. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Tuz almanızda bir sakınca varsa dikkatli olun, aşırıya kaçmayın. Bahçe işleriyle uğraşmamız yerinde olacak. Kök bitkiler ekmek, yeni toprak eklemek ve saksı değişimi için uygun zamanlardayız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, diğer insanlar için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Merhametiniz insanlara gönül kapınızı daha fazla açmanıza neden olabilir. Bu ihtiyacınız size yanlışlar yaptırabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenize yardım etmek önem kazanacak. Arkadaşlarınıza karşı anlayışlı, merhametli ve fedakâr olabilirsiniz. Gruplar içinde kendinizi çok öne sürmemeye çalışın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer alanlarında duygusallığınız ve yaratıcılığınız yüksek olacak. Sezgilerinize yönelik bir iş yapıyorsanız, bugün iç sesinizi ve altıncı hissinizi çok iyi kullanmaya çalışın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek dönemin kararları devrede olabilir. Önemli girişimler içindeyseniz, parasal anlaşmalarınız varsa gerçekçi olmaya özen gösterin. Zira iyi niyetiniz suiistimal edilebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda dikkatli olmalısınız. Yardımsever ve fedakâr etkileriniz yüksek olacak. Bu da parasal işlerinizde kolay kandırılmalara, aldanmalara ve yanlışlıklara neden olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda karşı tarafa anlayışlı davranabilirsiniz. Fedakârlıklarınız artabilir. Sevdiğiniz insanı farklı gözlerle algılamak isteyebilirsiniz. Romantik etkiler sizi mutlu edebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alerjilere ve enfeksiyonel hastalıklara açık olabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizde tembel ve rahat etkiler sizi rahat bırakmayabilir. Bugün, işlerinizi çok iyi organize etmeye çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda hayal kurmaya açık olabilirsiniz. Enerjinizin çok yüksek olmaması nedeniyle günü sadece sevdiğiniz insanla gezip eğlenerek geçirmek isteyebilirsiniz

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle birlikte keyifli aktiviteler içine girebilirsiniz. Aile hayatınızda fedakâr etkiler devrede olacak. Bazı noktalarda ailenizin sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizdeki insanlara şefkatle yaklaşabilirsiniz. İletişimsel konularda yaratıcılığınız artabilir. Bu durumun hakkını verin ve kendinizi göstermekten çekinmeyin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda dikkatli olun, harcamalarınızı kontrol edin. Göz önünde olacağınız ortamlarda bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Sinirli yapınızla olayları çok büyütmeyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel hayatınızda kararsızlıklar, yanılgılar ve belirsizlikler oluşabilir. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız çok şanslı ve yaratıcı etkiler altındasınız. Hisleriniz çok kuvvetlenecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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